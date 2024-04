Horóscopos del 8 al 14 de abril de 2024: ¿Qué le depara a Aries y a todos los signos zodiacales?

Continuamos en ciclo de Aries. Las personas nacidas bajo este signo son directas, sin pelos en la lengua y en las que siempre encontrarás apoyo. Jamás te dejará plantado y, si llega tarde, te avisará. Tienen mil ideas para armar planes.

Con iniciativa. No soportan que quieran coartar su libertad. Son 100% auténticos. Estarás a su lado si puedes aguantarle el ritmo, físico, intelectual y social.

A continuación te presentamos el horóscopos semanal para todos los signos del zodiaco del 21 de marzo al 20 de abril:

Signo de Aries

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Mercurio está retrógrado y regresará hasta el 25 de abril. Es un período que te invita a revisar tus ambiciones, aclarar tus intenciones y canalizar tu energía. Puede haber tensiones en el seno familiar. Será mejor que te ahorres tu opinión esta temporada. Estarás quisquilloso respecto al amor y el contacto físico, ya que en el fondo de tu ser hay irritabilidad contenida. Espera al siguiente mes para tener esa charla pendiente con tus jefes.

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Tienes mucha rabia contenida porque las cosas no han salido como querías, sobre todo el en ámbito profesional. Mercurio estará retrógrado hasta el día 25, alentando los procesos, así que necesitarás mucha paciencia. Será en mayo cuando recibas una invitación de trabajo que te regresará la corona perdida. Cuida y mide tus palabras con la pareja. Mejor haz ejercicio. Vete a nadar. Haz jardinería o sal a caminar para sacar tu energía estancada. Te urge volver a confiar en las personas y en la vida.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Estás en un periodo en el que mostrar tu amor, emociones y sentimientos es lo más importante. Como un volcán amoroso que quiere explotar y repartir lo que reprimió por tantos años. Venus te está regalando belleza y magnetismo para atraer al amor de tu vida y negocios prósperos con abundancia. Será importante que participes tu cariño a tu familia. No seas egoísta en ese sentido. Ahí es donde mostrarás tu grado de evolución sincera. ¡Prepárate para tu gran despegue financiero!

Sagitario

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Mercurio retrógrado hasta el 25 de abril te invita a reconectar con tu sabiduría interior. A necesitar menos de los demás y sentirte muy a gusto contigo mismo. Cuidado con discutir por tonterías. Bajaría tu vibración y la de tu suerte y derredor. Mejor haz jardinería y sal a caminar y disfrutar la primavera. Pronto celebrarás una noticia, ya sea relacionada con tu salud o bien, logras colocarte en un proyecto o empresa que será de tu agrado. Te llega dinero por donde menos lo esperas. Te urge más alegría.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Con tu regente Mercurio retrógrado hasta el día 25, puedes sentir que las cosas van lentas y no acaban de cuajar. También acaba de pasar el eclipse de sol en Virgo y estos eventos están a punto de cambiar tu vida por completo para bien. No le des tantas vueltas a las cosas en tu cabeza, ni alucines que los demás ya no te quieren o se alejan de ti. En verdad eres muy querido y apreciado. Disfruta más y piensa menos. Permite que los demás te expresen su amor y ábrete a recibirlo.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Mercurio estará retrógrado hasta el 25. Te sientes más sensible y vulnerable a las críticas. Conviene trabajar terapéuticamente las relaciones personales para poder convivir mejor con los tuyos, tus amigos y tu entorno laboral. Una pastillita de “humildad” te vendría bien, ya que aún tienes muchas cosas que aprender. Se abren nuevos caminos laborales aunque irán lentos este mes. Empezarás a percibir dinero a partir de la última semana de abril. Te esperan sorpresas muy agradables.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Está por llegar esa oportunidad laboral que tanto esperabas. Así que esmérate ahora en tu trabajo actual para cerrar con broche de oro. Mercurio, tu regente, está retrógrado hasta el día 25, lo que te llevará a replantearte tu posición en la familia. Quizá necesitarán más de tu presencia y consejo. También querrás capitalizar tu tiempo y que no se te vayan los días solo en charlas vanas. Una terapia breve con un “coach empresarial” te vendría de maravilla para reencausarte y subir de nivel.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Estarás más susceptible y sensible de lo normal y podrías malinterpretar los mensajes o palabras de otros, porque mercurio estará retrógrado hasta el día 25. ¡Cuidado con los celos y la envidia! Asegúrate de estar feliz de los aciertos de los demás porque significan que tú también puedes lograrlo. Tu sueldo o el dinero que esperas puede llegar retrasado. Pero si aprovechas positivamente este mes, estructurando por escrito tus planes, agenda y proyectos, entonces será muy fructífero.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Mercurio, el planeta de la comunicación, estará retrógrado hasta el 25 y se ubicará en un lugar inarmónico con Plutón, el regente de tu signo. Es posible que experimentes mayor irritabilidad, así que cuida en extremo la manera en la que reaccionas al comunicarte. Si estabas esperando vender una casa o departamento o adquirir uno, se te brindará una excelente oportunidad. Hay buena suerte en el trabajo y negocios. Sentirás aburrimiento o hartazgo con la pareja, pero será pasajero.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Puede haber fuertes desacuerdos con socios o trabajadores menores en tu ambito profesional. Cuidado! Experimentaras una mayor impulsividad verbal y será fundamental que te controles para no empeorar las cosas. Recuerda que Mercurio estará retrógrado hasta el 25 de este mes. No quieras corregir a todos haciendo notar “el arrocito negro”. Ensalza las habilidades de los demás para que te den lo mejor de sí mismos. Eso es inteligencia emocional.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Marte estará impulsándote a enfocarte en el trabajo y esforzarte “un poco más” para lograr tus objetivos. Deja de pelearte mentalmente contigo mismo. Pierdes mucho tiempo y energía. Qué bueno que cuides tu salud, físico y apariencia, pero eso no lo es todo. Es momento de acción. Haz lo que piensas. Que no se quede en el mundo de las ilusiones incumplidas. Tus miedos e inseguridades no tienen fundamento real. Son programaciones antiguas de tu mente. Este mes el universo te ayudará a empoderarte.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

La vida tiene sorpresas y regalos para ti este mes. Llega un viaje inesperado. ¡No dejes de ir! Cambiará tu vida y vibración para bien por completo. Quien menos te esperas te brindará su apoyo. Ya sea una recomendación para lograr el trabajo que deseas, o bien, te harán el préstamo que requieres para tu negocio. Deja de pensar tanto en “lo mal que está el mundo”. Mejor agradece todas las bendiciones, amigos, salud, techo y vivienda que tienes. Así el universo te dará mucho más.

