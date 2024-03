Horóscopos del 25 al 31 de marzo de 2024: ¿Qué le depara a Aries y a todos los signos?

Esta semana en tu revista TVNotas te traemos los horóscopos. Suscríbete a la edición digital de TVNotas y checa los horóscopos antes que nadie.

¡Ya arrancó el ciclo de Aries! Las personas que nacieron del 21 de marzo al 20 de abril son Aries, quienes son aventurados, espontáneos, directos y sinceros. Mueven mucho su cuerpo y ocupan espacio con su fuerza física.

Las personas nacidas bajo el signo de aries son atractivos, voluntariosos y trabajadores. Cuando surge un pensamiento, enseguida lo realizan. Son ambiciosos. Viven el momento, aunque piensan bastante en lo que les conviene.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Regálate a ti mismo ese algo especial enfocado a tu salud que has estado posponiendo. En el amor, se te presenta una encrucijada y no tienes muy claro qué camino tomar. Mientras más pronto te decidas, más rápido podrás avanzar. Un cambio positivo en las finanzas te permitirá́ tener un lugar mejor para vivir. Si no sabes qué hacer para ganar dinero, considera dedicarte a algo relacionado con mejorar las casas de los demás (decoración, pintura, etcetera).

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Aprovecha la Semana Santa y respeta las necesidades de tu cuerpo. No te expongas a salidas y riesgos innecesarios. Es momento de descansar y bajarle al ritmo y reflexionar. Suelta lo viejo para empezar con algo nuevo. Es momento de encarar situaciones específicas. No culpes a nadie y enfrenta. Deja que tu pasión por la vida te guíe sobre la mejor manera de proceder. Se requerirá valor, pero tú eres valiente, siempre lo has sido.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Tu salud está asociada a tu casa. Revisa las tuberías el agua, las humedades, etc. Tu casa puede darte información de ti mismo que no quieres ver. Si es necesario mudarte de casa o ciudad, fluye, porque ese cambio será para bien. Con la pareja es momento de estabilizarte. Los negocios andan exitosamente. Es tiempo de pensar en compartir el bienestar y la riqueza. Tu fama y tu éxito estarán completos si llegas solo a casa. Medita, medita, y no dejes de meditar.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Usa afirmaciones positivas para elevar tu energía y atraer la buena salud que deseas. Comienza cada día con algo beneficioso, como meditar o una rutina estimulante. La sabiduría misteriosa del universo susurra a tu oído los secretos de amor para tu vida. No desperdicies la primavera en ataques de celos. Deja de andar revisando la app del banco. Por mucho que la veas, el número no va a cambiar. Mejor ponte a trabajar. Es muy importante que estés alerta al aquí y el ahora.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Utiliza tus habilidades para resolver cualquier situación de salud que se te presente. Recuerda que tienes más poder del que crees. Tú puedes resolver un problema, sanarte a ti mismo u a otra persona solo con creer. Si lo necesitas, golpea un cojín para que saques todo lo que traes dentro. No te guardes sentimientos porque eso te puede enfermar. Has creído que el amor se compra con regalos y dinero. La vida te enseñará que no necesitas hacerlo para ser altamente abrazable.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

El universo está trabajando para ayudarte. No importa si no ves los resultados de tus cambios de hábitos rápidamente. Mantén tu pensamiento positivo y no dejes que la flojera te gane. Tu felicidad es tu responsabilidad. Mantente tan centrado o tranquilo como te sea posible, pues la negatividad puede bloquear la llegada de la abundancia. Confía en que el universo te está escuchando. No dejes de admirarte y agradecer cuando suceda.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Abandona esa situación malsana que no te está haciendo ningún bien y está afectando tu salud. Efectuar el cambio que deseas no supone ningún peligro. Ha llegado el momento de que tomes acción y elijas la opción más saludable y feliz para ti. Cuanto antes hagas cambios, más pronto experimentarás la salud que está bloqueada. No es seguro ser tú mismo o tú misma, porque no sabes ni quién eres. Probablemente sea mejor pedir ayuda para tomar decisiones.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tu salud mental está en contactar y abrazar a tu niño interior para sanar sus heridas y que hoy seas el adulto responsable que le dé los cuidados, la disciplina y la estructura que necesita. Es tiempo de dormir temprano, hacer tres comidas y lavarte los dientes tres veces al día. Regresa a los cuidados básicos. En el amor, te van a dar ganas de romper las reglas, de cuestionar el deber ser, bailar hasta el amanecer y romper esquemas.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Cuando dejas de controlar, tu energía relajada atrae el bienestar. Relájate, la mitad de tus padecimientos los provoca el estrés y el perfeccionismo. Vienen grandes cambios y será mejor que los tomes con calma si no quieres enfermarte. No tienes que preocuparte por nada, todo fluirá a tu favor. Pasa tiempo al aire libre y conecta con la naturaleza. El amor viene como sinónimo de diversión y de coqueteo. Es tiempo de pasártela bien.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

No te preocupes, todo está bien. Lo único que es importante cambiar es tu actitud. Haz ejercicio, sal al campo. Probablemente haya cosas que no salgan como tú quieras. Es momento de encarar esas emociones y enfrentar los retos que se te presenten. Tendrás que ser lo suficientemente valiente para asumir tu verdad. Es hora de afrontar quién eres y amarte de esa manera. Lo que los demás piensen pásatelo por el arco del triunfo, ni que te mantuvieran

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Una nueva forma de comer te aporta más energía, salud, claridad. El cambio en tus patrones alimenticios aportará cambios positivos, como mayor claridad de pensamiento. Puedes probar sembrando tus propias verduras. Te crees ‘very, very’ porque has tenido mucho pegue úúltimamente, pero sé inteligente y no lastimes a quienes no te han hecho nada. Podrás coincidir o no con los demás. No trates de imponer tu razón.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Es momento de trabajar en tu interior y mejorar en las facetas más profundas y espirituales. Tu vida romántica está cambiando para mejor. Pero es muy importante que aprendas a comunicarte con tu pareja sobre los temas que te preocupen. La conexión con tu alma gemela es la clave para que juntos logren estar muy bien en la vida. Este es uno de esos momentos en la vida en que lo que tocas se convierte en oro; aprovecha. Es tiempo de liberarte

