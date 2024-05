Los astros se alinean para el amor y la prosperidad: ¿adiós Mercurio retrógrado?

Después de los maltratos de la temporada de eclipses, dos planetas benéficos, Venus y Júpiter, estarán en conjunción en Tauro el 23 de mayo. ¡Sácale provecho! Te contamos como.

En el amor:

Venus es el planeta del amor, la belleza y la armonía, y se amplifica con la presencia de Júpiter, planeta de la suerte y la abundancia. Pueden llegar nuevas oportunidades románticas, la consolidación de relaciones existentes o un mayor disfrute y placer en las relaciones en general. No es momento para andar de emos. Es tiempo de socializar.

En el dinero:

Aumentarán las oportunidades para la prosperidad económica, la llegada de nuevos ingresos o que se concreten proyectos relacionados con dinero.

Espiritualmente:

Puede ser un buen momento para enfocarse en metas a largo plazo. Aprender cosas nuevas o profundizar en el conocimiento de uno mismo.

Tauro tiene que ver con la capacidad de generar recursos. Al ser en grado 29 podemos esperar una prueba para conocer cuánto hemos aprendido respecto a cómo tratar los recursos materiales y el disfrute del placer. Tendrá que ver con el equilibrio entre disfrutar y dejarnos atrapar por ellos o por su búsqueda.

Júpiter se irá a los dos días a Géminis y se puede interpretar este beso como uno de despedida y agradecimiento. Además, estos dos planetas estarán en aspecto sextil con Urano, planeta del cambio y la innovación, lo que puede aportar un toque de sorpresa y dinamismo a las energías de la conjunción.

Sugerencias para que le saques el jugo a este momento mágico y bendecido del cielo:

Ese día, abre una nueva cuenta de inversión.

Prueba hacer glamping. Es perfecto porque conectas con la naturaleza desde un espacio de lujo, placer y comodidad.

Es perfecto porque conectas con la naturaleza desde un espacio de lujo, placer y comodidad. Siembra semillas , intenciones, amor... lo que sea que te gustaría cosechar en grande.

, intenciones, amor... lo que sea que te gustaría cosechar en grande. Date chance de pintar, cantar o simplemente darte una vuelta por un jardín de arte, un museo o una sala de conciertos, un soundhealing o algo similar, y deja que el arte alinee tus chacras con los planetas.



Museo Soumaya de la CDMX / Pixabay

Con qué debes tener cuidado:

La euforia y el optimismo exagerados nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Sé prudente. No consumas lo que no sabes si podrás pagar. No te quedes viendo series, jugando videojuegos o lo que sea que te encante en lugar de ir a trabajar. En general, no gastes lo que no tienes, no hables de lo que no sabes y no te dejes llevar por impulsos.

Nota:

Un sextil es un aspecto armónico que se forma cuando dos planetas se encuentran separados por una distancia de 60 grados. Se considera favorable y fluido.

