Este 10 de mayo festeja a mamá como se merece ¡Sin vaciar tus bolsillos!

Se acerca el Día de las Madres, una de las fechas más esperadas del año por las mamás y los hijos. Regularmente es una jornada de apapachos, celebraciones y muchos regalos.

Seguramente estarás pensando en qué le vas a regalar a tu mamá o a dónde la llevarás a comer. Pero ten cuidado. Ella agradecerá todo lo que de corazón le des, pero no la hará feliz que te desfalques o quedes endeudado solo por complacerla en este día. Te traemos los mejores consejos de los expertos de EjeCentral.

Sigue estos consejos para no desfalcarte:

1 NO TE ENDEUDES

Gasta solo lo que esté en tu presupuesto. Si no guardaste con antelación para este día, haz un esfuerzo por ajustarte a lo que tienes disponible en el momento para gastar sin afectar tus finanzas.

2 CONSULTA CON TU MAMÁ

Pregúntale qué le gustaría recibir de regalo. Esto ayudará a que no realices un gasto infructuoso en algo que a la festejada no le gustará o que no usará.

3 COMPARA PRECIOS

Si ya definiste lo que le vas a regalar, checa las diferentes opciones, tanto online como en tiendas departamentales. Así como las ofertas de temporada. Eso hará que adquieras tus productos sin desfondarte.

4 ANTICÍPATE A LA FECHA

Platicar con tu mamá sobre lo que le gustaría recibir te permitirá realizar las compras con al menos un mes de anticipación. Así gastarás menos, pues es común que todo suba de precio unos días antes del 10 de mayo.

5 CHECA LA GARANTÍA

Si vas a comprar aparatos electrodomésticos, procura verificar que tengan garantía y un procedimiento claro para hacerla efectiva en caso necesario. De nada le servirá a tu mamá un aparato que a la mera hora no funcione.

6 ¡CUIDADO CON LOS FRAUDES!

Si vas a comprar en línea, ten mucho cuidado con las páginas fraudulentas, las cuales abundan en fechas clave. Verifica la reputación de la tienda. Confirma que tenga teléfono de atención al cliente y, de ser posible, una ubicación física.

7 EVITA EL AMBULANTAJE

En un día como este, los puestos callejeros se multiplican. No te dejes deslumbrar por las “fabulosas ofertas”, pues a quien le compraste es probable que no lo vuelvas a ver y no podrás reclamar si hay fallas.

8 ¡OJO CON LOS ABONOS!

Si tu situación económica solo te permite realizar compras a crédito, checa bien los términos del contrato y, sobre todo, revisa bien las fechas de corte de cada mes. De lo contrario se te pasarán y tu deuda se multiplicará sin que te des cuenta.

9 RESERVA CON ANTICIPACIÓN

Si vas a llevar a tu mamá a comer a algún restaurante, reserva con anticipación, para que no la tengas afuera haciendo fila. Al reservar también gastarás menos, pues los precios de estos servicios también se disparan ese día.

1O REGALALE AFECTO

Si estás pasando por una situación económica difícil y no puedes gastar demasiado, no te angusties ni te deprimas y mucho menos pidas prestado para comprar un regalo. Pasa el día o parte de él con tu madre. Ella comprenderá que no te fue posible comprarle algo.

