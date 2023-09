Missy Flow, la mente maestra atrás de la imagen de Eduin Caz, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

Eduin Caz, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza han crecido en todos los sentidos y su imagen es parte de ese cambio.

Lo que visten es producto de una importante inversión y la confianza que le han dado a la stylist, Carmen Navarro, mejor conocida como ‘Missy Flow’, originaria de Mazatlán, Sinaloa.

-¿Cuándo comienzas a trabajar como stylist?

“Cuando mis amigas se iban a una fiesta y les decía qué ponerse”.

-¿Qué artistas te influenciaron en la moda?

“No doubt, Gwen Stefani, Kurt Kobain; sexy, no quiere decir ni encuerarte ni vestirte pegado, siempre tiene que haber un equilibrio en la imagen”.

-En la televisión las mujeres aún tienden mucho a ponerse los vestidos superentallados y con tacones…

“Desde mi estética trato de ser abierta. Son las tendencias mundiales. No es que un día desperté y dije: ‘Voy a vestir a todo mundo aguado y con tenis’. Es un conocimiento empírico que tengo de muchísimos años. Creo que la moda son tendencias de la calle. Ahí puedes ver miles de formas, colores, pegado, aguado, combinaciones”.

Los cantantes le dan libertad total tanto en lo creativo como en el presupuesto. / Francisco Mancera

-¿También tiene que ver el cuerpo que tienes o a quien sea le queda cualquier cosa?

“Para la moda no hay ni tipo de cuerpo, ni estatura, ni posición social. El estilo es para todos, siempre y cuando lo sepas aplicar y puedas proyectar la persona que eres. Te puedes vestir con millones de pesos y no proyectar nada. La conexión entre estilista y el cliente es superimportante porque tienes que entender psicológicamente lo que tu cliente te está pidiendo”.

-Los colores tienen mucha importancia para lo que proyectas, ¿verdad?

“Hay una regla de colorimetría, pero las reglas están para romperse. Puedes andar superdescoordinado, pero si tienes esa seguridad delante de la gente no van a ver tu ropa sino tu actitud. Tu ropa es tu carta de presentación”.

Eduin , Juan de Dios y Kimberly no repiten su vestuario y tienen clósets inmensos llenos de la ropa que han usado en todo tipo de eventos.

/ Francisco Mancera

-¿Cómo empiezas a trabajar con famosos?

“Empecé a dar clases en una universidad y ahí me encuentro con un amigo que trabajaba en producción. Él me dice que iba a grabar un video con un youtuber de Mazatlán; con Juan de Dios Pantoja y que necesitaba un departamento de vestuario. Antes, el regional no invertía nada. Ahora son quienes más invierten en imagen”.

-¿Crees que influiste en ese cambio?

“Creo que entré justo cuando el regional sintió la necesidad de invertir en su imagen, cuando empezó a irse a lo urbano, que empezaron los corridos tumbados. Yo inicié con Juan de Dios cuando él hizo su primer video (Me fascina)”.

-¿Qué analizaste de él cuando lo conociste?

“Me impresionó su actitud, su talento, su presencia, su actitud, su guapura. Después Juan de Dios hace un segundo video, y pide que su novia, Kim, quien iba a grabar su primera canción, también tenga stylist. Les gustó mi trabajo y empecé a trabajar con ellos de planta”.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios usan este tipo de vestuarios. / Luis Marín

-¿Tienes un límite en los gastos de imagen?

“El estilista viste al artista y se apoya de diseñadores, de tiendas, de marcas. Ya no me doy abasto comprando en tiendas. Quieren diseños exclusivos”.

-¿Ellos no repiten ropa?

“No, es muy raro que lo hagan. Juan últimamente me dice: ‘No me importa’. Se ha vuelto muy práctico a la hora de vestirse. Estamos muy enfocados en Kim para que tenga diseños únicos, porque también en redes sale mucho el chisme de que está usando lo mismo”.

-¿Y sí pasa?

“Sí, las coincidencias se pueden dar sobre todo en marcas que son superconocidas y no son piezas únicas. Por eso busqué un equipo para que me apoyara en hacerles diseños exclusivos. Tengo dos diseñadores: Edgar Ponce y Casandra Osuna.

El artista me presenta toda la logística de sus giras, el concepto, las canciones. Les doy carta abierta a los diseñadores en cuanto a creatividad, pero yo les doy las ideas”.

Eduin , Juan de Dios y Kimberly no repiten su vestuario y tienen clósets inmensos llenos de la ropa que han usado en todo tipo de eventos. / Francisco Mancera

-¿Antes de hacer el vestuario te dan el visto bueno los artistas?

“Sí, se les presentan bocetos para que ellos mismos le pongan, le quiten y acercarnos más a lo que quieren. Es una decisión de equipo”.

¿Sabes cuántas piezas de ropa utilizan al mes?

“Infinidad, he tenido la fortuna que ninguno me ponga tope”.

-¿Invierten miles de dólares?

“Híjole, no puedo decirte, pero también gastan en compras casuales. Kim que es superactiva en TikTok, YouTube, entrevistas”.

-¿Qué hacen con la ropa?

“No nos cabe en el clóset. La guardan, la regalan, pero yo soy partidaria de guardar porque nunca sabes cuando una tendencia va a regresar. Juan de Dios tiene un cuarto grandísimo con un clóset gigantesco. Son miles de piezas y Eduin por las mismas”.

Eduin Caz así viste. / Instagram: @eduincaz

-¿Cómo te vinculaste con Eduin?

“A él lo conocí por Juan de Dios. En un video (Ábrete) que grabó Grupo Firme en pandemia. Fue cuando más contacto tuvimos porque hubo mucho consumo de internet y de redes. A los meses de conocer a Eduin, Firme explota de una manera exponencial. Eduin se acordó de mí y me marcó: ‘Eh, morra, fíjate que me invitaron a los premios Juventud, no sé qué ponerme’. Él me da toda la libertad de ponerle lo que quiera. Para un concierto, por ejemplo, me pide hasta ocho vestuarios. Eduin me puntualizó que quería cantar regional, pero verse como un urbano, como un Maluma. Es ahí donde entra la libertad de creación porque no existía ese género antes (regional, urbano). Generalmente, usa una cadena muy cara, la más grande, la más vistosa. Además siempre lleva reloj, anillos”.

-¿Qué hace con todo el vestuario?

“Tiene un cuarto en su casa en Tijuana y en un segundo piso hizo un clóset y también lo tiene retacado”.

-¿Él gasta más que los demás?

“Sí, invierte muchísimo, yo creo que en un traje Dolce Gabbana morado con unos guantes, Versace creo que ahí si me acerqué a los 200 mil dólares, carísimo”.