Prendas que no pueden faltar en tu guardarropa ¡Te sacarán de un apuro!

Nunca falta esa blusa con la que batallamos para que no se nos vea el tirante del sujetador. O el vestido que no podemos usar sin un sostén. El pantalón o los leggings que nos marcan zonas que no queremos mostrar o la falda con la que, como decíamos en primaria, “se nos ve todo México”.

En esta edición les presentamos nuestros mejores consejos para acabar con estos problemas a la hora de vestirnos.

Mira: María Celeste da detalles sobre la muerte de su novio Raúl Quintana

PROBLEMA #1

EL ‘SUJETADOR’ SE TRANSPARENTA

Solución A: Utiliza un sujetador del color lo más parecido a tu piel cuando uses blusas blancas o de colores claros.

Solución B: Si, además del sujetador, tu torso también se transparenta, utiliza una camiseta de tirantes debajo de la blusa.

TIP: Cuando uses una blusa negra procura llevar un sujetador también de ese color. A veces, ciertos tipos de luz juegan con las telas y revelan lo que llevamos abajo.

PROBLEMA #2

SE VEN LOS TIRANTES DE MI SUJETADOR

Solución A: Hazte de un buen strapless, o sea, sin tirantes. Los preformados con silicón en los bordes son los que más aguantan.

Solución B: Existen tirantes pueden usarse en un sinfín de formas. Identifica cuál es el que más te conviene.

TIP: Si de plano ningún sujetador funciona para eso que te quieres poner, intenta con los que se adhieren a la piel.

Lee: ‘La academia’ rechazó a Espinoza Paz como alumno en el pasado y ahora lo quieren como juez

PROBLEMA #3

ESTÁ DEMASIADO PEGADO Y SE ME MARCA TODO

Solución: La fajas no son para adelgazar la figura, sino para poner todo en su lugar. Cuando uses algo demasiado pegado no está de más llevar una faja que da forma. Notarás la diferencia inmediatamente.

PROBLEMA #4

¡SE TRANSPARENTA TODO!

Solución: Aunque sientas que los fondos son del siglo pasado, ¡existen! No dudes en hacerte de uno para que no se te vea “todo México” con esta falda o ese vestido delgadito.

TIP: La mejor forma de saber si necesitas fondo es ponerte de pie separando las rodillas y directo en la luz del sol. Así podrás ver qué tanto se transparenta.

Dónde comprar: Amazon, Coppel, Corsetería La conchita, H&M, Leonisa, Liverpool, Liz Lencería, Marel, Temu, Victoria’s Secret, Walmart.

Para más notas como esta, busca el número más reciente de tu revista TVNotas impresa o digital.

Ve: Vocalista de Morat no logró entrar a un bar por no usar una vestimenta “más fresa”