Esposa de El Maza Rodríguez lo acusa de ser un desatendido: “lleva años sin mantener a sus hijos”

Estrella Zepeda, logró separarse de ‘El Maza Rodríguez’ bajo un acuerdo que él no cumplió y de hacerse cargo en la brevedad recibirá una demanda penal.

Vaya lío el que tiene Javier ‘El Maza Rodríguez’, de 41, con su exesposa, Estrella Zepeda, pues en exclusiva, ella nos comparte que desde hace cinco años, el exjugador no se ha hecho responsable económicamente de sus hijos, tras 15 de matrimonio.

Cansada de la situación, Estrella, quien ahora vive en Guadalajara, nos narra cómo empezó todo esto, desde que él le pidió el divorcio, la manera en que la sacaron de la casa de la CDMX que tenían, y toda una serie de situaciones:

-Estrella, gracias por hablar por primera vez sobre la demanda por pensión alimenticia que tienes con tu exmarido, Javier El Maza Rodríguez...

“Es un cuento de nunca acabar, llevo con esto cinco años desde que él solicitó el divorcio y no se ha podido arreglar nada”.

-¿Cuántos hijos tienes con él?

“Tuvimos tres hijos en quince años de matrimonio: el mayor se llama Axel Yovan, de 21 años; después, Johan Yael, de 19; y por último, Hannah Janice, que acaba de cumplir 15. Los dos grandes ya son mayores de edad, pero pues él no se hace responsable de ellos desde que eran menores”.

Formaron una familia, hasta 2017 que él le pidió el divorcio, luego de 15 años de matrimonio. / Archivo

-¿Cómo fue su historia de amor?

“Nos conocimos cuando él empezaba a jugar; venía de Mazatlán, donde nació, nos enamoramos y nos casamos en Guadalajara, por bienes mancomunados. Después vinieron los hijos; éramos una gran familia”.

Ella es su exesposa Estrella y sus 3 hijos: Axel Yovan, de 21; Johan Yael, de19; y Hannah Janice, de 15 / Archivo

-¿Por qué se separaron?

“Unos meses después de que llegamos a la ciudad de Puebla a vivir, me dijo que quería el divorcio, que ya no sentía lo mismo y él mismo interpuso la demanda de divorcio en 2017. Me sorprendí mucho, porque para mí, todo marchaba bien, pero a los meses ya se estaba paseando con su actual pareja, entonces entiendo que ella fue el verdadero motivo, aunque nunca me lo dijo a mí. A raíz de esto, se suponía que teníamos un acuerdo para la separación de bienes y la manutención de los niños, pero no cumplió”.

-¿Sí hubo un acuerdo?

“Tuvimos un acuerdo en el que dictaron provisionalmente una pensión alimenticia, ciudad de Puebla a vivir, me dijo que quería el divorcio, que ya no sentía lo mismo y él mismo interpuso la demanda de divorcio en 2017. Me sorprendí mucho, porque para mí, todo marchaba bien, pero a los meses ya se estaba paseando con su actual pareja, entonces entiendo que ella fue el verdadero motivo, aunque nunca me lo dijo a mí. A raíz de esto, se suponía que teníamos un acuerdo para la separación de bienes y la manutención de los niños, pero no cumplió”.

Estrella nos compartió parte de la demanda por manutención / Archivo

-¿En qué consistía el acuerdo?

“Él tenía que pagar las escuelas, seguros de gastos médicos y una pensión para comida, techo, etcétera. A la fecha, nunca ha pagado escuelas, ni seguro, la pensión desde 2018 no la da, solo dio el primer año; incluso, la jueza que lleva el caso allá en Puebla, dictó que él también me tenía que dar una pensión, porque duramos casados quince años, en los cuales yo nunca trabajé para dedicarme a ser ama de casa; además, cada año tendría que subir un porcentaje por la inflación, pero nunca se ha cumplido eso”.

Ella es Cristian González, actual mujer del exjugador / Archivo

-Y de los bienes, ¿cómo quedaron?

“Nunca se ha arreglado ese punto, porque él no ha querido solucionar las cosas. Él tiene en poder la casa del Pedregal y dos departamentos en la CDMX; yo me quedé con la casa a las afueras de Guadalajara, que es una casa de campo, y no es posible habitarla por la lejanía. También tenemos terrenos acá en Guadalajara, pero hay que repartirlos”.

-¿Él no ha vendido ninguna propiedad?

“Hasta donde sé, no, porque me lo tendrían que notificar a mí”.

Se conocieron en Puebla y supuestamente comenzaron su relación cuando él aún estaba casado con Estrella. Actualmente, viven juntos en familia. / Archivo

-Cuando terminan la relación, ¿tú y tus hijos se quedaron a vivir en Puebla?

“Solo como tres meses. Y después nos regresamos a la casa que teníamos en la CDMX, porque fue el lugar donde más vivimos”.

-¿Por qué regresaste a la CDMX y no a Guadalajara, donde estaba tu familia?

“Porque la casa estaba lista para habitarse y mis hijos también tenían sus amistades y actividades. Pero nos ha costado trabajo salir adelante, porque desde el día uno que nos separamos, él vació las cuentas, no me daba dinero y nos dejó sin nada. Tuve que vender todo, me deshice de alhajas, bolsas, cosas de la casa que valían para pagar comida, mantenimiento, escuela y demás cosas”.

-¿Cuánto tiempo viviste en la CDMX?

“Unos cuantos meses, porque se suscitó un problema y ya no pude entrar a esa casa”.

-¿Qué pasó?

“Me fui con mis hijos a Guadalajara para ver a mi familia (octubre 2018), no sé cómo él se enteró y aprovechó para meter a gente, tronaron chapas y declaró que se habían metido a robar a la casa, y me acusó a mí; dijo que una empleada doméstica de nombre Estrellita ‘N’, o sea, yo, había robado hasta los carros... no podía creer que me hiciera esto”.

En octubre del 2017 al terminar uno de los partidos del exfutbolista, Estrella, su todavía esposa en ese momento, y Cristian, la otra pareja de él, se encontraron y protagonizaron un pleito tan fuerte, que tuvo que intervenir la policía / Archivo

-¿Qué pasó cuando regresaste?

“Cuando regresamos, no nos dejaron ni entrar por nuestras cosas. Metió a alguien de nombre Azael, quien decía que rentaba el cuarto de la servidumbre”.

-¿Él qué decía de todo esto?

“Traté de hablar con él, le pedía que nos dejara sacar nuestras cosas y nunca nos dejó”. -¿Y qué hiciste? “Metí una denuncia por supuesto despojo en la CDMX; inclusive, en el acta de demanda de divorcio, dice que él nos abandonó”.

En noviembre de 2017 durante unas vacaciones familiares, supuestamente él aprovechó para cambiar cerraduras y ponerle cadenas a las rejas de la casa donde su esposa y sus hijos vivían, y ya no los dejó entrar por sus cosas. / Archivo

-¿Desde cuándo vives en Guadalajara?

“Ya tengo cuatro años, al principio viví con mi mamá mientras veía cómo le hacía para poderme acomodar con mis hijos”.

-En este tiempo, ¿nunca se ha hecho responsable de nada?

“Casi no, muy de vez en cuando manda dinero; cinco mil pesos para los tres, que no sirven de nada. Cuando recién nos separamos (2017), sí daba dinero, no el indicado por la autoridad, pero después ya no dio casi nada. Todos estos años he sacado a mis hijos adelante yo sola, él me había dado su palabra y no la ha cumplido”.

-¿Has intentado llegar a un acuerdo con él?

“Nunca ha querido hablar conmigo, ni tener un acercamiento, estoy bloqueada de todas partes; solo a veces cuando pasan cosas, me manda mensajes SMS y si es necesario que yo hable con él, es por medio de mi hija. Se ha vuelto muy desgastante esta situación”.

-El caso está en Puebla, ¿tú vas y vienes?

“Así es, yo soy quien se traslada, pero él nunca se presenta”.

-¿Qué te dicen tus abogados?

“Está la demanda de los alimentos, pero ya pasamos a la instancia de judicialización; se le tiene que citar para que cumpla con los pagos atrasados, porque todo es retroactivo, y si no se presenta, sería una demanda penal, porque son muchos años con esto”.

-En cinco años de pleito, ¿cuánto dinero te debe?

“No sé exactamente, pero es alta, por los años y porque cuentan viajes, escuelas, comida, ropa, techo, muchas cosas”.

En agosto de 2017, el defensa interpuso una demanda de divorcio, pero fue meses después que se vieron en los tribunales para llevar a cabo el proceso. / Archivo

-En cuanto a tus hijos, ¿todos siguen estudiando?

“A mi hijo mayor lo tuve que sacar de estudiar un tiempo, porque ya no me alcanzaba, pero ya regresó a la escuela, pues ahora me dedico a la repostería y eso me ha ayudado”.

-Ellos, ¿qué dicen?

“Siempre les he dicho que le hablen, nunca he hablado mal de su papá”.

Aunque el exfutbolista decía que no podía ver a sus hijos, en realidad eran ellos quien no querían convivir con su papá, ya que él los llevaba a convivir con su nueva pareja y la familia de ella. / Archivo

-¿Hay buena relación entre tus hijos y su padre?

“No los ve. Con el mayor no hay comunicación, con el mediano muy rara vez, y la niña tiene meses que no habla con él”.

-¿Qué le dirías?

“Si pudiéramos sentarnos a finiquitar todos estos temas, por salud mental, se lo agradecería para que mis hijos estén estables y tranquilos”, concluyó.

¿Quién es ‘El Maza Rodríguez’’?

Nació en Mazatlán, Sinaloa.

Debutó en Primera División en el Club Guadalajara , en 2002, donde estuvo 6 años.

, en 2002, donde estuvo 6 años. 2008 Formó parte de l PSV Eindhoven , de Holanda.

, de Holanda. 2011 Firmó un contrato con el equipo alemán, VFB Stuttgart.

2013 Regresó al Club América , y un año después firmó para Cruz Azul .

, y un año después firmó para . Como seleccionado nacional, debutó en febrero de 2004.

Participó en los mundiales de 2006, 2010 y 2014; y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

2020 Fue parte del reality Exatlón, en EU