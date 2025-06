Así fue la boda entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’; ¿asistieron los hijos de él?

Con el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, ha resugido el tema del triángulo amoroso que hubo entre el cómico, su primera esposa, Graciela Fernández, y Florinda Meza.

Aunque Meza insiste en que su relación con el también productor de televisión inició formalmente después de que él se separara de Graciela, la serie deja ver que ya existía cierta atracción entre ellos, prácticamente, desde que se conocieron.

La historia entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ comenzó en 1971, cuando él la contrató para el elenco de ‘El Chavo del 8’. En aquel entonces, ella tenía 22 años y él 42. Según Florinda, había coqueteos entre ellos. No obstante, siempre marcó sus límites.

Con el paso del tiempo, ella se comprometió con Enrique Segoviano, quien formaba parte del staff del programa. Al enterarse de esto, Roberto decidió acelerar las cosas y terminar su matrimonio con Graciela Fernández, la madre de sus seis hijos, con el objetivo de impedir que Florinda se casara.

Luego de que Roberto se separara de Graciela a finales de los 70, empezó su relación formal con Meza. En múltiples ocasiones, la actriz ha dicho que, si bien no fue su intención “separar a una familia”, el amor entre ella y Roberto fue inevitable.

“Fue difícil al principio. Estábamos enamorados, pero había mucho dolor de por medio. Nunca quise destruir una familia. Fue algo que simplemente pasó”, manifestó hace algunos años.

Florinda también señaló que su amor por ‘Chespirito’ fue tan grande que hasta aceptó que él no quisiera tener hijos con ella. En sus palabras, el cómico no quería que sus hijos se sintieran desplazados.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ vivieron más de dos décadas juntos antes de casarse por lo civil en 2004. Lejos de lo que se pudiera pensar, la boda fue íntima y solo asistieron gente muy allegada a ellos.

El evento se realizó en el restaurante San Ángel Inn, ubicado en la Ciudad de México. En aquel entonces, ‘Chespirito’ dijo: “Ya era tiempo. La amo con toda mi alma, y quiero que tenga todo lo que merece, incluso mi apellido”.

Por su parte, Florinda Meza expresó hace algunos años que se casaron hasta ese momento debido a que ‘Chespirito’ no se había divorciado legalmente de Graciela Fernández.

“Me dice: ‘¿por qué no nos casamos?’. Yo le dijo: ‘pues sí, me parece bien, pero creo que antes tendrías que divorciarte’. (Me dice) ‘Ándale, tienes razón’. Se le había olvidado, no se había divorciado. El divorcio fue rápido, sin problema”