Rubén Aguirre murió, el icónico Profesor Jirafales partió un día como hoy, 17 de junio

El medio artístico se visitió de luto un día como hoy por el sensible fallecimiento de Rubén Aguirre, mejor conocido como ‘El Profesor Jirafales’.

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, ya planeó todo para su funeral

Rubén Aguirre como ‘el Profesor Jirafales’ / Mezcalent

¿Cuando murió Rubén Aguirre, el profesor Jirafales?

La madrugada del viernes 17 de junio de 2016 murió Rubén Aguirre. Su compañero y amigo Édgar Vivar confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, hoy X.

Mi profesor favorito descansa en paz...Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho Édgar Vivar

Lee: La Chilindrina hospitalizada por daño neurológico, sus hijos la dejan sola: “Se le va la onda y se pone agresiva”

Mi profesor favorito descansa en paz...Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano .

Te extrañaré mucho🌹 — Edgar Vivar (@varedg) June 17, 2016

¿Quién es Rubén Aguirre?

Oriundo de Saltillo, Coahuila, Aguirre comenzó haciendo televisión en Monterrey, de donde más tarde emigró para abrirse paso en el medio artístico en la Ciudad de México.

Pronto se convirtió en ejecutivo de Televisión Independiente de México, donde conoció a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, con quien logra entablar una fuerte amistad realizando programa como ‘Los supergenios de la Mesa Cuadrada’ y ‘Chespirotadas’, donde nace su personaje del ‘Profesor Jirafales’.

Antes de retirarse, en 2013, Rubén fue un activo productor y director de su propio circo,con el cual se presentó en varios países de Latinoamérica, área en la que su trabajo y el de ‘Chespirito’ han sido ovacionados.

Elenco del Chavo del 8 / Mezcalent

No te puedes perder: María Antonieta de las Nieves lanza inquietante mensaje luego de planear su funeral: “No me olviden”

¿De qué murió Rubén Aguirre, el profesor Jirafales?

A mediados de 2015, la salud del veterano actor se vio empeorada a causa de problemas en la columna vertebral y cálculos en la vesícula. Su situación económica no fue la mejor, por lo que lo llevó a pedir apoyo de la Asociación Nacional de Actores ANDA para pagar los gastos del hospital en Puerto Vallarta, donde fue atendido.

La negación por parte de dicha asociación lo llevó poner en venta su finca de descanso en el Estado de México para poder cubrir con la cuota del hospital.

Salud de Rubén Aguirre empeoró, ¡la diabetes lo tenía inmóvil!

Para junio de 2016 se reportó que se encontraba delicado de salud. Su esposa, confesó que la salud del veterano actor “cada vez va de mal en peor, pues está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco debido a la diabetes"; además contrajo neumonía, pero nunca perdió el buen ánimo. Cabe destacar que Rubén Aguirre murió dos días desúés de su cumpleaños que fue el 15 de junio.

Descanse en Paz.