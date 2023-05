Sabina Berman demanda a Grupo Salinas por despedirla de TV Azteca

Sabina Berman demandó a Grupo Salinas luego de haber trabajado 14 años para TV Azteca y ser despedida sin indemnización.

Sabina fue despedida de TV Azteca por negarse a trabajar de manera presencial en la pandemia y solicitar que su programa se realizara por Zoom para evitar contagios.

La periodista Sabina Berman comunicó que demandó a Grupo Salinas para exigir la indemnización que le correspondería luego de haber sido despedida de TV Azteca en 2020 durante la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, Sabina Berman comentó que, “la resolución de su caso sentará el precedente para los otros 14 mil trabajadores despedidos de Grupo Salinas durante la pandemia”.

Según la demanda de la periodista, se conoce que luego de trabajar 14 años para TV Azteca en un programa semanal que no tuvo ninguna semana de interrupción, mismo que comenzó titulándose ’Shalalá’ y posteriormente ‘Berman, otras historias’, la empresa la despidió durante la pandemia porque supuestamente la obligaban a ir a los foros de televisión para cumplir con su trabajo cuando las empresas comenzaron a implementar medidas de prevención y comenzaban a trabajar de manera remota luego de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México.

Sabina Berman dice que la resolución de su caso sentará precedente para otros trabajadores que fueron despedidos.

No obstante, señala que TV Azteca, “exigió la presencia de sus trabajadores en los foros cerrados, violando así la ordenanza del Gobierno. La razón de esta desobediencia fue que Grupo Salinas en su conjunto violaba la ordenanza y seguía obligando a todos sus trabajadores (cerca de 150 mil) a asistir a las sedes laborales, poniéndolos en peligro y propagando el Covid. Siendo los comunicadores de TV Azteca los trabajadores más visibles del conjunto ‘debían poner el ejemplo’. Palabras de los ejecutivos de la televisora”.

Sabina Berman trabajó de 2007 a 2020 en TV Azteca pero la despidieron y demanda que no le han dado indemnización.

En estas condiciones, Sabina Berman, “se negó a trabajar presencialmente por tres razones. No poner en peligro a su propia persona; no cooperar a poner en peligro a más de 150 mil trabajadores; no propagar al resto de la población el virus. Así se lo comunicó a la jefa de la Barra de Opinión de TV Azteca, Adriana Delgado, ofreciéndole hacer los programas por Zoom. La Lic. Delgado le comunicó que se le despedía por ello. Sabina replicó verbalmente y luego por escrito que entonces se debían cumplir las leyes laborales que aplicaban, a decir: una indemnización por despido”.

Tras su despido, la periodista no ha recibido una indemnización por lo que Sabina presentó la demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.

La periodista señaló a través de este comunicado que la Junta Especial número 2 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México se realizará el próximo 4 de noviembre a las 13:30 horas.