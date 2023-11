Esposo de Victoria Ruffo, Omar Fayad, es propuesto como embajador en Noruega y resurgen rumores de separación

El exgobernador de Hidalgo y expriísta, Omar Fayad Meneses, esposo de la actriz Victoria Ruffo, podría ser el nuevo embajador de México en Noruega.

Esto, debido a que Omar Fayad fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Noruega.

Por medio de un oficio del 7 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó a la Secretaría de Gobernación para que informe a la Mesa Directiva del Senado de la República la propuesta que emite el Ejecutivo Federal, con el fin de que el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea ratificado y pueda ocupar su nuevo cargo.

Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo fue designado por el presidente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Noruega.

Por ello, se espera que en los próximos días la propuesta llegue a la Cámara Alta y sea aprobada. Cabe señalar que el nombramiento llega cinco meses después de que Omar Fayad emitiera su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, institución en la que militó por 40 años.

Facebook: Omar Fayad

¿Victoria Ruffo se separa de Omar Fayad?

Este nombramiento se da luego de que hace una semana surgieran rumores de una posible separación de Victoria Ruffo y Omar Fayad, quienes llevan 22 años de casados.

Fue el periodista Alex Kaffie, quien dio la noticia en su canal de YouTube: "La actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México”.

El ‘villano de los espectáculos’ precisó que no hay más detalles, pero afirmó que la decisión era definitiva y la actriz no tardaría en hacerlo público.

Quizá te interese: Victoria Ruffo da la cara a los rumores sobre su divorcio con Omar Fayad

La actriz y ‘Reina de las telenovelas’ negó esta separación en entrevista con las conductoras del programa de farándula, ‘La mesa caliente’ de Telemundo, que coduce Verónica Bastos, Mirka Dellanos y Alix Aspe.

Victoria Ruffo incluso ironizó sobre su matrimonio y afirmó en broma que han estado en crisis desde que se casaron.

Finalmente aseguró “Llevamos una relación muy bonita. Ya van varias veces que salen y nos divorcian. Solamente nos reímos. Mi marido me dice que no se divorcia porque no cambiaría de diablo para vivir el mismo infierno”.

¿Victoria Ruffo se va a Noruega?

Ahora el rumor vuelve a estar sobre la mesa y surge la duda de si la actriz se mudará a Noruega en caso de que su esposo reciba este nombramiento en su carrera, que supondría un cambio de país.

Sin embargo, Victoria Ruffo no ha reaccionado, ni ha emitido alguna declaración al respecto, por lo que se desconoce de qué manera este cargo podría afectar al matrimonio de la actriz con Omar Fayad.