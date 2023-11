Victoria Ruffo da la cara a los rumores sobre su divorcio con Omar Fayad

Victoria Ruffo acaparó titulares desde que trascendió que ella y su esposo, Omar Fayad estarían en proceso de divorcio tras 22 años de matrimonio.

Todo inició cuando el periodista Alex Kaffie compartió, en su canal de YouTube, la presunta primicia de que Victoria y el político decidieron tomar caminos diferentes.

Así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México Alex Kaffie

Ante estas declaraciones, la actriz por fin dio la cara a los rumores.

La madre de José Eduardo Derbez acudió como invitada al programa de espectáculos La mesa caliente, y las conductoras no dudaron en cuestionar a la histrionisa sobre esta polémica noticia.

La actriz de ‘La madrastra’ supo que tenía un caso de endometriosis muy severo tras tener un parto complicado con su primer hijo, José Eduardo. / Pixabay

Te podría interesar: Omar Fayad y Victoria Ruffo se divorcian, dice Alex Kaffie

Pese a que Victoria habló con Gustavo Adolfo Infante sobre la situación, no quiso profundizar mucho sobre el tema. Pero en esta ocasión, la ex de Eugenio Derbez dio detalles de lo que estaría sucediendo con su matrimonio y dejó claro si es verdad o no que ella y Omar están pasando por una crisis matrimonial.

“Tenemos crisis desde que nos casamos”, bromeó la histrionisa.

Victoria Ruffo junto a José Eduardo Derbez, hijo en común que tuvo con Eugenio Derbez / Facebook: Eugenio Derbez/

Lo que derivó a que las conductoras del programa le cuestionaran sobre el posible origen del rumor, a lo que ella contestó: “La verdad no sé, ya van varias veces que sale y que nos divorcian”. Ruffo dejó claro que los rumores solo le causan risa e ironizó sobre su matrimonio.

“Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de Diablo para vivir el mismo infierno”, concluyó.

Así lo dijo Victorio Ruffo:

De esta manera, Victoria da carpetazo a los rumores.

Te puede interesar: José Eduardo Derbez reacciona al supuesto divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad