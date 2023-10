Este miércoles la cantante mexicana, Gloria Trevi llegó a la Cámara de Diputados para apoyar la reforma a la ley contra la trata de personas junto a los legisladores de Morena y la productora, Carla Estrada.

La reforma tiene el objetivo de fortalecer las sanciones y amplía los casos en que las personas pueden ser víctimas de ese delito. Sanciona hasta con 15 años de cárcel y 30 mil días de multa a quienes cometan trata de personas. Las reformas fueron aprobadas por unanimidad y deberán ser aprobadas por la Cámara de Senadores.

La intérprete de ‘Todos me miran’, aseguró que ella fue víctima de trata de personas: “Ninguna de las personas que estuvo en esa situación es víctima y victimaria. No lo puede ser. Cuando tú llegas siendo menor de edad, esas personas no pueden ser vistas como victimarias de ninguna manera. Si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotras no hubiéramos pasado por lo que pasamos. Por eso es tan importante que esta ley no sólo se apruebe, sino que vaya para adelante y que tenga los presupuestos para los refugios”.

Trevi además externó su agradecimiento a los diputados por su labor: “A todos los diputados que con su trabajo y empeño han logrado que esto sea una realidad. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes. A todas y todos, gracias. No por mí, por ellos”.

Además, comentó la importancia de tener los presupuestos para los refugios. “Lo importante es que todo salga adelante y que se tenga los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia. Es muy importante, la verdad. Estamos hablando de vidas y de personas que matan a toda su familia”.

Gloria Trevi junto a Nacho Mier,Diputado federal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. / X @nachomierV

De igual forma, la cantante dejó en claro que no lo hace por obtener una medalla, sino para que se aplique la justicia para todas las mujeres.

“No estoy aquí para colgarme ninguna medalla, sino porque sé que para bien o para mal, van a hablar y el hecho de que pongan este tema en la mesa, criticándome o apoyándome, es lo que importa. Así que ya por favor apliquen esta justicia para las mujeres” Gloria Trevi

Finalmente, entre lágrimas explicó que la serie “Ellas soy yo” de ViX ayudó a tocar los corazones de mujeres y que su experiencia de vida ayudó a construir una ley tan importante en México.

“Lo que sucede esta noche supera por mucho mis expectativas. Pensé que con la serie podría tocar algunos corazones y que se vieran reflejados en nosotras y que se pudiera tomar una ley tan importante para México, y la cual debería existir en todo el mundo.

Siento que todo lo que viví para ser Gloria Trevi sucedió para que pudiera estar esta noche aquí, compartiendoles y abriéndole el corazón a toda mujer que pasó por lo que muchas mujeres están pasando en este momento”, concluyó.