Gran Venta Arcoíris de Sanborns, ¡no te pierdas del 10 al 15 de octubre!

Disfruta de una experiencia llena de alegría y estilo en Sanborns, ¡donde cada color es un descuento! Aprovecha grandes ofertas desde el 20, el 30, el 40 y ¡Hasta el 50% de descuento! Dependiendo del color asignado a cada categoría. Ya sea en tienda o en línea, ¡Pinta tus compras con los colores del ahorro y vive unos días tan brillantes como tu bolsillo!

Descuentos en tecnología en Sanborns del 10 al 15 de octubre: pantallas, audio, cámaras, computadoras y más

La Gran Venta Arcoíris de Sanborns tiene para ti pantallas de las marcas Samsung y LG con hasta el 50% de descuento, y por si fuera poco ¡con hasta 18 meses sin intereses!

En audio, aprovecha las ofertas en productos de la marca JBL ¡Con hasta el 30% de descuento!

Descuentos en pantallas y audio en Sanborns / Sanborns

Dale color a tus recuerdos con precios tan increíbles como tus fotos. Encuentra en el departamento de fotografía artículos de las marcas Canon, Sony y Nikon ¡con hasta un 50% de descuento! Sin olvidar que puedes aprovechar de pagar hasta en 18 meses sin intereses.

Encuentra el rendimiento que necesitas en una computadora con las mejores marcas: Asus, Huawei y Lenovo, ¡con hasta 30% de descuento! Además, renueva tu manera de trabajar, estudiar o divertirte con tablets de las marcas Apple, Samsung, Huawei y Lenovo, también ¡con hasta 30% de descuento!

Descuentos en computadoras y cámaras en Sanborns / Sanborns

Descuentos en telefonía y smartwatches con color y funcionalidad, ¡solo en Sanborns!

Esta es la temporada ideal para renovar tu teléfono al estrenar color y estilo con el departamento de telefonía, ¡con hasta el 30% de descuento! Más hasta 20 meses sin intereses.

Si eres de los que viven a mil por hora, este es el momento de sumar tecnología a tu rutina con estilo y funcionalidad ¡Hasta 20% de descuento en smartwatches de las marcas Samsung y Huawei!

Descuentos en smartphones y smartwatches en Sanborns / Sanborns

Diversión a tope en la Gran Venta Arcoíris de Sanborns: rebajas en consolas, videojuegos y ¡hasta en lentes!

Llena de color, diversión y sonrisas cada momento de juego y disfruta de ¡hasta el 50% de descuento en juguetes y videojuegos y hasta 10% de descuento en consolas! Y para que no pierdas ningún detalle, no dejes pasar la irresistible promoción en armazones y lentes de sol, ¡hay artículos con hasta 50% de descuento!

Descuentos en juguetes, videojuegos, consolas y lentes en Sanborns / Sanborns

En Sanborns te espera una explosión de colores, estilo y grandes descuentos con la Gran Venta Arcoíris.

Encuentra todo lo que necesitas para llenar tus días de alegría, ¡todo con descuentos tan brillantes como tus ganas de estrenar!