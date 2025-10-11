Gran Venta Arcoíris de Sanborns, ¡no te pierdas del 10 al 15 de octubre!
¡Del 10 al 15 de octubre 2025, deja que los colores del Arcoíris iluminen tus compras, con los grandes descuentos que encontraras en La Gran Venta Arcoíris de Sanborns!
Disfruta de una experiencia llena de alegría y estilo en Sanborns, ¡donde cada color es un descuento! Aprovecha grandes ofertas desde el 20, el 30, el 40 y ¡Hasta el 50% de descuento! Dependiendo del color asignado a cada categoría. Ya sea en tienda o en línea, ¡Pinta tus compras con los colores del ahorro y vive unos días tan brillantes como tu bolsillo!
Descuentos en tecnología en Sanborns del 10 al 15 de octubre: pantallas, audio, cámaras, computadoras y más
La Gran Venta Arcoíris de Sanborns tiene para ti pantallas de las marcas Samsung y LG con hasta el 50% de descuento, y por si fuera poco ¡con hasta 18 meses sin intereses!
En audio, aprovecha las ofertas en productos de la marca JBL ¡Con hasta el 30% de descuento!
Dale color a tus recuerdos con precios tan increíbles como tus fotos. Encuentra en el departamento de fotografía artículos de las marcas Canon, Sony y Nikon ¡con hasta un 50% de descuento! Sin olvidar que puedes aprovechar de pagar hasta en 18 meses sin intereses.
Encuentra el rendimiento que necesitas en una computadora con las mejores marcas: Asus, Huawei y Lenovo, ¡con hasta 30% de descuento! Además, renueva tu manera de trabajar, estudiar o divertirte con tablets de las marcas Apple, Samsung, Huawei y Lenovo, también ¡con hasta 30% de descuento!
Descuentos en telefonía y smartwatches con color y funcionalidad, ¡solo en Sanborns!
Esta es la temporada ideal para renovar tu teléfono al estrenar color y estilo con el departamento de telefonía, ¡con hasta el 30% de descuento! Más hasta 20 meses sin intereses.
Si eres de los que viven a mil por hora, este es el momento de sumar tecnología a tu rutina con estilo y funcionalidad ¡Hasta 20% de descuento en smartwatches de las marcas Samsung y Huawei!
Diversión a tope en la Gran Venta Arcoíris de Sanborns: rebajas en consolas, videojuegos y ¡hasta en lentes!
Llena de color, diversión y sonrisas cada momento de juego y disfruta de ¡hasta el 50% de descuento en juguetes y videojuegos y hasta 10% de descuento en consolas! Y para que no pierdas ningún detalle, no dejes pasar la irresistible promoción en armazones y lentes de sol, ¡hay artículos con hasta 50% de descuento!
En Sanborns te espera una explosión de colores, estilo y grandes descuentos con la Gran Venta Arcoíris.
Encuentra todo lo que necesitas para llenar tus días de alegría, ¡todo con descuentos tan brillantes como tus ganas de estrenar!