Jaime Maussan protagonizó acalorada discusión con presentador peruano que lo llamó mentiroso

Jaime Maussan presentó, el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Diputados, lo que serían restos no humanos de cuerpos de Nazca. Por este motivo fue entrevistado por el presentador peruano Fernando Llanos y protagonizó una acalorada discusión.

Fue en una entrevista en vivo que Maussan ofreció al Canal N, donde Fernando Llanos cuestionó los hallazgos que Jaime mostró. La conversación subió de tono cuando el presentador acusó de fraude al investigador mexicano.

Llanos aseguró que lo que Jaime Maussan mostró en la Cámara de Diputados no eran restos no humanos, sino presuntos restos de momias prehispánicas peruanas. Esto derivó una fuerte discusión, donde el investigador mexicano explotó en vivo.

Jaime Maussan revela cuerpos de extraterrestres / Facebook: Jaime Maussan

Jaime Maussan se defiente tras acusaciones de fraude en plena entrevista

“Yo no he cometido ningún delito, lo que hice fue presentarlas y eso les ha dolido en el alma”, dijo Maussan.

“¿Con qué sustento científico? ¿Cómo vende eso como extraterrestres? Es un fraude. Nadie les ha creído eso, es usted un mentiroso, entreguen las piezas prehispánicas peruanas, esperamos la devolución”, arremetió el presentador contra Maussan.

Visiblemente alterado, Jaime Maussan señaló que él no afirma nada, pero todo se trataba de una investigación científica con pruebas de ADN.

🤜🏼💥 JAIME MAUSSAN se pelea en vivo con el periodista peruano FERNANDO LLANOS, por las MOMIAS peruanas supuestamente NO HUMANAS ‼️



La entrevista se salió de control 🥊💥



“Yo no he cometido ningún delito, lo que hice fue presentarlas y eso les ha dolido en el alma”#UFO #UFOs… pic.twitter.com/TbQYA0TEpj — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 16, 2023

“Yo no dije, yo no afirmó, no lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es la investigación científica que ustedes quieren ignorar” y añadió: "¿El ADN no le parece una prueba científica? Es la reina de todas las pruebas, dijo Maussan.

Lo cierto es que los ánimos no se calmaron. Jaime Maussan siguió exaltado durante la conversación, mientras el presentador seguía asegurando que era un fraude.

Facebook: Jaime Maussan

Finalmente, Llanos dio por terminada la entrevista pidiendo la entrega de los supuestos restos prehispánicos peruanos.

Ante la polémica, Jaime Maussan anunció que pronto transmitirá en vivo desde su canal de YouTube, un estudio de rayos x de los cuerpos de Nazca para demostrar su validez.