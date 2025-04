Papa Francisco: Amalia Damonte, la mujer de quien se enamoró: “Si no me caso con vos, me hago cura”

El mundo despide al Papa Francisco, quien murió a los 88 años a causa de un derrame cerebral en su residencia de Santa Marta. El deceso ocurrió a las 07:35 horas, hora de Roma, momento en el que, según informó el cardenal Kevin Farrel, “el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre”.

Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, será recordado no solo como líder espiritual de millones de católicos, sino también como un hombre que entregó su vida al servicio de Dios, de la Iglesia y de los más necesitados. “Enseñó el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, expresó Farrel con emoción.

Sin embargo, tras esa figura espiritual que recorrió el mundo, existió también una historia profundamente humana que muchos desconocen: la del joven Jorge Bergoglio que estuvo a punto de casarse, años antes de tomar los hábitos.

Papa Francisco / Twitter: @UltimaHoraNo / @TReporta

Mira: Muere el Papa Francisco: Florinda Meza, Maribel Guardia, Alejandro Sanz y otros lo despiden en redes

El primer amor de Jorge Mario Bergoglio: Así le robaron el corazón a quien luego fue el papa Francisco

Antes de vestir sotana y convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XXI por su papel frente a la Iglesia católica contemporánea, Jorge Bergoglio fue un adolescente como cualquier otro en el barrio de Flores, Buenos Aires. Fue allí donde vivió una historia de amor con Amalia Damonte, una joven vecina con la que compartía juegos, ideales y sueños.

Su vínculo comenzó cuando ambos tenían apenas doce años. Vivían cerca y pasaban largas horas en el parque del barrio. Con el tiempo, la amistad dio paso al amor. “Era grande, maduro, una maravilla de muchacho”, recordaría años más tarde Amalia en una entrevista.

La relación fue tan intensa que Bergoglio llegó a escribirle una carta en la que le declaraba su amor. La nota, según Damonte, iba acompañada de una frase que marcaría su destino: “Me mandó una cartita diciéndome que me iba hacer una casita cuando nos casáramos” y luego remataba:

“Si no me caso con vos, me hago cura”.

Al enterarse del intercambio de cartas entre los adolescentes, los padres de Amalia desaprobaron tajantemente la relación. “Mi papá me pegó por escribirle una nota a un niño”, confesó Amalia a un medio argentino.

Amalia recordó la dureza con la que fue interrumpido aquel amor de infancia. Le prohibieron seguir recibiendo cartas de Jorge, y así terminó aquella historia en Buenos Aires que pudo haber cambiado el rumbo de ambos.

Fiel a sus palabras, Bergoglio ingresó en el seminario y dio inicio al recorrido que lo llevaría, décadas después, a convertirse en el primer papa latinoamericano.

Mira: Sucesor del Papa Francisco: Este sería el nuevo sumo pontífice en el Vaticano, ¿mexicano?

Amalia, la mujer que pudo haber cambiado la historia

Mientras Jorge Mario abrazaba la vida eclesiástica, Amalia Damonte continuó su camino en Argentina. Hoy está jubilada y lleva una vida alejada de los focos. Aunque la relación con Jorge Bergoglio, quien después sería el Papa Francisco no prosperó, ambos mantuvieron el contacto durante varios años mediante correspondencia.

Su historia, casi de novela, muestra el lado más humano de quien terminó siendo una figura universal. Francisco no solo fue un papa; fue también un joven enamorado, pero que desde pequeño manifestó su deseo de ser sacerdote.

Mira: El Papa Francisco es fan de ‘El chavo del 8', revela Edgar Viva