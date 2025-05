Reverb by Hard Rock llega a Mazatlán con 550 mdd, destino turístico en auge con inversión histórica

Mazatlán es una joya del Pacífico mexicano que enamora a quien lo visita. Sus playas doradas, su malecón interminable y su arquitectura colonial en el Centro Histórico crean un ambiente encantador que combina lo tradicional con lo moderno. Para los turistas nacionales y extranjeros, Mazatlán ofrece una experiencia vibrante: desde saborear mariscos frescos frente al mar, hasta disfrutar de espectáculos culturales, deportes acuáticos y una vida nocturna animada. Ya sea explorando el emblemático Faro, navegando hacia las Islas Marietas o simplemente relajándose bajo el sol, cada rincón de Mazatlán invita a vivir momentos inolvidables.

Gobernador Rubén Rocha y la secretaria federal del Turismo, Josefina Rodríguez, y la secretaria de Turismo local, Mireya Sosa / Cortesía

Reverb by Hard Rock llega a México con su primer hotel en Mazatlán

Mazatlán será el hogar del primer hotel Reverb by Hard Rock en México, un ambicioso proyecto que representa una inversión de 550 millones de dólares. Este nuevo desarrollo hotelero contará con 170 habitaciones y abrirá sus puertas en 2028, convirtiéndose en un espacio único para los amantes de la música y el descanso. Actualmente, este concepto de hotel solo existe en Atlanta, EE. UU., y Hamburgo, Alemania, lo que posiciona a Mazatlán como un destino de vanguardia en el turismo internacional.

Durante la presentación del proyecto en el Acuario Internacional “Mar de Cortés”, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció la confianza de los inversionistas y destacó que Mazatlán es una tierra fértil para la inversión turística. “Gracias por traernos la marca, que la veíamos lejos pero ya está acá”, expresó.

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez; secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa y presidenta municipal, Estrella Palacios

Mazatlán, epicentro de la inversión turística en Sinaloa

El gobernador Rocha Moya subrayó que Mazatlán concentra el 44% de la inversión extranjera directa en Sinaloa, con 14 hoteles de cadena actualmente en construcción. Este dinamismo refleja la confianza de los inversionistas en el potencial turístico del puerto, respaldado por una infraestructura en constante desarrollo y una creciente proyección internacional.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, también destacó que Sinaloa figura entre los estados con mayor inversión turística en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, consolidando su posición con este nuevo proyecto de Hard Rock.

Nuevas experiencias para visitantes nacionales e internacionales

El hotel Reverb by Hard Rock no solo ofrecerá alojamiento, sino una experiencia inmersiva para los amantes de la música. Según Javier Sánchez, Senior Development de Hard Rock Hotels and Resorts, el hotel será un punto de encuentro para locales y turistas, combinando descanso con una atmósfera musical vibrante.

Este proyecto se suma a otras atracciones en desarrollo en Mazatlán, como el Acuario Mar de Cortés, que ya se posiciona como uno de los más importantes de América Latina. Con estos avances, Mazatlán continúa su transformación en un destino turístico integral, moderno y culturalmente atractivo.