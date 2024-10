Susana González es la madrina y embajadora de SimiREDI

La mañana del 10 de octubre, Víctor González Dr. Simi y su hijo Victor Gonzalez Herrera, se reunieron con los medios de comunicación para hablar de los avances de SimiREDI, que son los centros de rehabilitación para personas con discapacidad, teniendo como madrina y embajadora a la querida actriz, Susana González.

Actualmente son dos los centros que están en funcionamiento: Ciudad Madero, Tamaulipas y Neza, Estado de México, este último inaugurado en el mes de enero y han rebasado las expectativas, con casi 400 pacientes.

Evento Fundación SimiREDI, Arlette Pacheco, embajadora de Dr Simi / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Este año están por abrir cuatro más: Cancún (Quintana Roo), Tampico (Tamaulipas), Cuernavaca (Morelos) y Guadalupe (Nuevo León) y para 2025 seguir en Guadalajara (Jalisco), León (Guanajuato) y Puebla (Puebla).

Recién la madrina quien tiene una gran sensibilidad por estas nobles causas, visitó las instalaciones de SimiREDI en el Estado de México: “Es un centro que lo tiene todo, pero más barato, como bien lo dice don Víctor. Es un edificio de varios pisos varios pisos, en el primero hay un médico que te dice la terapia que necesitas. Hay una psicóloga, área de rehabilitación, gimnasio, un huerto y hasta les dan clase de música.”

“Yo quedé maravillada y la atención es de primera y muy humana. Soy de Calera, Zacatecas. Ahorita estoy pensando que no estaría nada mal poner un SimiREDI en Calera, Zacatecas. Ya hasta pensé en el edificio y lo tengo todo planeado. Se lo voy a proponer. Las alianzas son muy importantes y todo lo que hace es increíble”.



Susana González en evento de Fundación SimiREDI / FRANCISCO MANCERA

Al respecto Víctor González Dr. Simi nos dijo: “Me siento muy apoyado. Nos conocemos hace 22 años. Entonces yo decidí que Susana fuera mi madrina porque me da apoyo emocional. Es amiga de toda la vida”.

Le comentamos sobre la propuesta de la actriz, que le gustaría un SimiREDI en su natal Zacatecas y expresó: “Vamos a ver. Ahorita hay seis y si ella lo pide en Zacatecas, es la madrina y hay que darle gusto”.

Continuó: “De salud estoy regular, pero muy contento. Hay que ayudar para sentirse bien porque es lo que me estimula, ver a la gente contenta. Es una gran satisfacción ayudar a quien más lo necesita, me hace mucho bien, es mi medicina y me da vida”.

Evento Fundación SimiRedi, Víctor González Dr. Simi, Víctor González Herrera, Raúl Orvañanos, Susana González, evento Fundación SimiREDI / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

“Es una obligación de todos ayudar al que menos tiene y al medioambiente. Los invito a participar en esta idea. Todos son bienvenidos”.

Al evento también acudieron como embajadores Arlette Pacheco y Raúl Orvañanos. Sugey Abrego, Horacio Castelo y Yucita Furlong, además de varias de las personas beneficiadas con estos centros de rehabilitación.

