Inauguran la segunda tienda de Similandia en el centro de la CDMX

Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi y su hijo Víctor González Herrera, inauguraron la segunda tienda Similandia ubicada en el centro histórico de la CDMX. Tuvieron como padrino al padre José de Jesús Aguilar. Además de farmacia y consultorio médico, cuentan con una serie de experiencias virtuales e interactivas gratuitas, así como una amplia variedad de souvenirs.

Víctor González Herrera expresó:

“Es la farmacia más moderna del mundo y es impresionante todos los juegos de tecnología que tiene. Está hecha también para generar conciencia sobre nuestros proyectos ambientales del planeta. Los niños pueden conocer los diferentes proyectos que tenemos y queremos que se metan en la naturaleza, la sientan y la vivan”.

Alex Isunza, TVNotas

“Es importante mencionar que esta tienda empieza también con el objetivo de apoyar a CINIA, la fábrica en Puebla que hace los muñecos del Dr. Simi. La fábrica emplea en el 90% de sus puestos a personas con discapacidad y ha crecido muchísimo. La intención es hacer cada vez más grande este modelo de negocio que incluye a la gente con discapacidad”.

Al respecto Víctor González dijo: “Nosotros empezamos con la idea de ayudar y ganar en 1997, porque con ello uno se hace grande, y yo invito a todos los empresarios a que practiquen el dar y ganar. Para mí en lo personal ahorita que estoy discapacitado me gusta más el ayudar porque para ¿qué quiero el dinero? si no me puedo mover y me hace feliz ver a la gente contenta”.

“No es un esfuerzo. Es un gusto y una necesidad. Mi medicina es ayudar y me hace mucho bien. Todo mundo lo puede hacer y sí funciona. Cuando uno tiene una discapacidad física o emocional, tiene uno que tratar de superarla y ofrecérsela a Dios. Es lo que yo practico y mi consejo que doy”.

El padre José de Jesús Aguilar:

“Un buen empresario es exitoso cuando tiene triunfos económicos, pero es más exitoso cuando estos triunfos le permiten llevar ayuda social. Todos sabemos que lamentablemente cuando una persona nace con discapacidad, además del problema motor que pueda tener, tiene un problema psicológico que se muestran con una baja estima. Cuando ayudamos a decirles: ‘claro que eres útil e importante’ mediante un trabajo, que los haga sentir valiosos y parte de una sociedad, es lo importante”.

También asistió la influencer Carina, la joven japonesa que ha dado a conocer al Dr. Simi a nivel mundial. Con su trabajo de sobrecargo ha llevado los peluches de Dr. Simi a más de 65 países, retratándose con el peluche en los lugares más representativos y compartiendo la lucha que hace don Víctor González.

Alex Isunza, TVNotas

Entre los planes del querido Dr. Simi esta abrir seis tiendas de este estilo este año en México. Además, una en Los Ángeles (EU) y en un futuro en Japón. Aunado a la gran labor que hace por ayudar a los más vulnerables cuenta con líneas de ayuda: SIMISAE de ayuda psicológica gratuita y la línea morada de ayuda para las mujeres también gratuita.

¿Qué es Similandia?

Similandia es farmacia, consultorio, y centro de recreación de niños y adultos inspirada en el querido personaje del Dr. Simi. Cuenta con experiencias inmersivas, desde un ambiente selvático donde los niños pueden saber de la naturaleza, y videojuegos . También hay una pista donde los chicos y grandes juegan con el holograma del Dr. Simi en una competencia de baile.

Existen dos sucursales. La nueva en Cinco de Mayo, en el Centro Histórico y en el centro comercial Gran Sur. Su horario es de 8 am a 10 pm. La entrada es gratuita.

El Sr. Víctor González anunció que planea abrir este año más sucursales de Similandia en Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Cancún y Tampico, y otra en el Parque Aztlán (antes Feria de Chapultepec) en la Ciudad de México. Después abrirá otras más fuera de México.

