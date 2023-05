Dismorfia corporal: Te explicamos la enfermedad que padece Megan Fox y otras celebridades

Se estima que un 3% de la población mundial padece dismorfia corporal.

Lamentablemente, la dismorfia corporal se ha convertido en un trastorno relativamente común entre la población mundial, principalmente en las celebridades, quienes son duramente presionados para alcanzar “el cuerpo perfecto”, sin importar las consecuencias a su salud.

De acuerdo con varios sitios especializados sobre el tema, la dismorfia corporal es “una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás”.

Diversos estudios clínicos estiman que un 3% de la población mundial padece esta enfermedad, es decir, un aproximado de 0.24 billones de personas.

Cabe resaltar que este padecimiento no solo afecta el estilo de vida de quien lo enfrenta, sino que también pone en peligro su vida, pues, al no conseguir “la imagen deseada”, se someten a cirugías excesivas u optan por atentar contra su integridad.

La dismorfia corporal se ha convertido en un asunto de preocupación médica. / Pixabay

Por ello, aquí te explicamos los síntomas de la dismorfia corporal para detectar si alguien cercano o tú mismo padeces esta enfermedad.

Preocupación extrema por la apariencia, creer que los demás te mienten/critican cuando dicen que estás bien; vergüenza o ansiedad sobre tu físico; necesidad de ocultar tus defectos; comparaciones con los demás; hacer ejercicio de manera constante.

La dismorfia corporal provoca un miedo extremo a que las personas vean los supuestos defectos del cuerpo. / Pixabay

Tratamiento para la dismorfia corporal

Si conoces de alguien o cree padecer dismorfia corporal, es recomendable ir con un terapeuta para encontrar herramientas que ayuden a tratar el trastorno. En muchas ocasiones, es recomendable el uso de antidepresivos para sobrellevar los síntomas.

“La mayoría de las personas con TDC no reciben un diagnóstico hasta 10 o 15 años después de que los síntomas se vuelven lo suficientemente graves como para cumplir con los criterios de diagnóstico. Eso se debe en parte a que no se dan cuenta de que los pensamientos y sentimientos que experimentan son signos de una afección de salud mental o porque tienen vergüenza o miedo de pedir ayuda”, mencionó el sitio médico Clínica Mayo.

Es recomendable acudir con un profesional si se sospecha de dismorfia corporal. / Pixabay

Megan Fox cuenta lo difícil que ha sido lidiar con la dismorfia corporal

Hace poco, Megan Fox habló de cómo ha lidiado con dismorfia corporal y dijo que todo ha sido como “un viaje sin fin” para amarse a sí misma.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. No hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, expresó.

En su momento, diversas celebridades como Romina Marcos, Sam Smith, Robert Pattinson y Miguel Herrán, entre otros, confesaron que han padecido dismorfia corporal.

Lamentablemente, la dismorfia corporal se ha convertido en una enfermedad relativamente común entre las celebridades. / Instagram: @meganfox.fans

