Selena Gomez dona fondos para investigación del lupus, enfermedad que padece

Selena Gomez en 2016 reveló que padecía Lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Hasta ahora no existe una cura para dicha enfermedad; sin embargo, los investigadores han logrado un progreso importante al identificar a las personas con riesgo de padecer lupus y a los marcadores moleculares (un signo en las células que puede predecir los brotes de lupus) que aparecen antes de que comiencen los síntomas.

La cantante ha hablado de su lucha a través de su documental My Mind and Me

A partir de estos avances, los científicos esperan generar estrategias de intervención temprana o incluso de prevención de la enfermedad. Para las personas con diagnóstico de lupus, las investigaciones se centran en diseñar nuevos ensayos clínicos que prueben candidatos de medicamentos que, si tienen buenos resultados, podrían combinarse con las terapias actuales.

Por lo que Selena Gomez a optado a seguir motivación este avance a través de donaciones fuertes. Fue así que para el año 2017, decidió donar una gran cantidad de dinero para la investigación y desarrollo de una cura, uniéndose con la Escuela de Keck de Medicina en Estados Unidos al Sur de California, creando el Fondo Selena Gomez para la Investigación del lupus, que se enfocó inicialmente en un programa piloto de investigación centrada en el tratamiento de las complicaciones del lupus dirigido por Janos Peti-Peterdi, MD, MD, PhD, profesor de fisiología y biofísica en Keck Escuela.

Luego de su apoyo en el 2017, Selena Gomez ha apoyado a la Alianza para la Investigación de Lupus con 50 mil dolares y creó su Fundación Rare, en donde se centra a hablar acerca de la salud mental y el amor propio.