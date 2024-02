Tips para pagar menos en tu factura de luz: Estrategias inteligentes para ahorrar energía

Este martes de TVNotas los expertos de EjeCentral te cuentan cómo pagar menos por tu recibo de luz.

Piensa que para este año se esperan temperaturas muy altas y pocas lluvias, así que el ambiente será cálido y debemos disminuir la temperatura en nuestras casas por seguridad.

En condiciones de calor, si la carga electrostática sobrepasa un nivel seguro, pueden comenzarse a producir chispas o descargas espontáneas. Entonces sale humo o, en el peor de los casos, inicia el fuego que se extiende pronto.

Y en cuanto al dinero, debido al subsidio que da la CFE, puedes ahorrarte desde 2 mil hasta 10 mil pesos en un año.

Gastar menos dinero y evitar incidentes que nos hagan perder nuestro patrimonio son dos buenas razones para ahorrar la luz de nuestras casas. Y de paso, ayudas en el combate al cambio climático.

TIPS PARA GASTAR MENOS DINERO EN TU RECIBO DE LUZ Y EVITAR INCIDENTES

Limpia una vez al mes las lámparas y focos de tu casa. Los estudios aseguran que el polvo acumulado puede disminuir la iluminación.

Mantén abiertas tus cortinas. A veces puede ser incómodo por los vecinos mirones, pero dejar que entre luz natural es sano para matar algunos bichos. Además, el cuerpo recibe vitamina D y prendes menos focos.

Usa focos Led. Pueden ser un poco más caros que los convencionales. Cómpralos poco a poco, cuando se vayan fundiendo los que tienes, y así los sustituyes. Los expertos calculan que el costo de energía podría bajar hasta 60%, en comparación con lo que ahora gastas, y duran más tiempo.

No abras y cierres el refrigerador a cada rato. No es solo porque se prende el foco cuando abres la puerta, sino que sale aire frío y entra caliente. Para nivelar su temperatura, jala más energía. Tampoco coloques tu refri cerca de la estufa, el horno de microondas, o cualquier fuente de calor, porque para enfriarse tiene que prender su compresor.

Usa la lavadora llena de ropa. Este es uno de los enseres que más energía gasta en casa, incluso las que son ahorradoras de energía. Una buena planeación al lavar significará un ahorro de dinero y de agua, claro.

Desconecta lo que no uses. Aunque los aparatos estén apagados, si permanecen conectados pueden utilizar al menos 10% de energía. No dejes enchufado el cable del celular, ni el aparato de sonido, el horno de microondas o la lavadora. Conéctalos solo cuando los uses.

Compra electrodomésticos con etiqueta verde. Estos aparatos son los ahorradores, duran más y, eventualmente, el gobierno saca planes de ayudas económicas para que los puedas adquirir.

