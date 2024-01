Caifanes anuncia nuevo concierto en CDMX; te decimos fecha, lugar y costos

La legendaria banda de rock mexicana Caifanes anunció con bombo y platillo un nuevo concierto en la CDMX para complacer a sus fans.

Temas como Afuera, No dejes que, Viento, La célula que explota, Aquí no es así, Mátenme porque me muero, La negra Tomasa, entre otros éxitos, son los que se podrán corear en estas nuevas fechas ¡justo en la nostalgia!

La agrupación, liderada por Saúl Hernández, suma este nuevo concierto a los dos que dará en abril en el Auditorio Nacional, cuyos boletos están agotados.

Facebook: caifanesmex



¿Cuándo y donde es el concierto de Caifanes en CDMX 2024?

El Palacio de los Deportes será el escenario donde la banda pondrá a cantar a todos sus fans el próximo 7 de diciembre de 2024.

¿Cómo adquirir los boletos?

La preventa se habilitó este lunes 8 de enero a paritr de las 11:00 am. Podrás adquirir tus boletos a través de tarjetas de CitiBanamex.

Mientras que la venta general de boletos comenzará el martes 9 de enero a las 11:00 de la mañana.

Precio de los boletos para le concierto

Esta es la lista de precios de los boletos para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el 7 de diciembre de 2024:

Nivel A: 2,135 pesos

Nivel B: 1,891 pesos

Nivel BB: 1,342 pesos

Nivel C: 976 pesos

Nivel D: 732 pesos

Nivel E: 549 pesos.

Los precios de los boletos ya tienen el cargo que aplica la plataforma de Ticketmaster.

La gira de Caifanes iniciará de manera oficial el 10 de febrero en Guadalajara; además, darán conciertos en Tampico, Texas, Colombia, Washington, California, Nevada, Colorado y Nueva York, entre otras ciudades de Estados Unidos.