Conoce qué estaciones de Metro y Metrobús en CDMX estarán cerradas el próximo 12 de diciembre

El próximo 12 de diciembre es una fecha muy especial para los mexicanos, pues es el día en que los feligreses van a la Basílica para rendirle tributo y cantarle ‘Las mañanitas’ a la llamada Virgen de Guadalupe.

Si bien esta tradición es muy respetada por los religiosos, puede generar muchos problemas de movilidad para todos aquellos que van a la escuela o al trabajo. Por ello, aquí te dejamos qué estaciones del Metro y Metrobús de CDMX estarán cerradas para que planees tu ruta con antelación.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX estarán cerradas?

Las autoridades capitalinas informaron que las líneas 6 y 7 de este transporte presentara algunas modificaciones en su horario, pues algunas de ellas no darán servicio este 11 de diciembre, mientras que otras empezarán su cierre durante la tarde de este día.

En el caso de la línea 6, las estaciones que no darán servicio desde las 5 am hasta las 12 am (es decir, todo el día) serán:

La Villa

Gustavo A. Madero

Hospital Infantil La Villa

De los Misterios

Aviso ⚠️



Por movilizaciones religiosas las Líneas 6 y 7 tendrán modificaciones en su servicio el día de mañana.



Mantente atento a nuestro Estado del Servicio 👉🏻https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/8dNIefxmty — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 10, 2023

Por otra parte, aquellas que cerrarán a partir de las 6:00 pm de este día son:

Martín Carrera

Hospital General de la Villa

Línea 7

En tanto, la línea 7 presentara un cierre total en las siguientes estaciones

Garrido

Gustavo A, Madero

Hospital Infantil La Villa

De los Misterios

Indios Verdes



¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Si bien no se ha dado un anuncio oficial hasta el momento, se sabe que los horarios y cierres de estaciones se realizan en días festivos o eventos especiales. Por ello, se aconseja a la ciudadanía que tenga especial precaución en las siguientes paradas.

18 de marzo

La Villa Basílica

Talismán

Martín Carrera

De acuerdo con datos del gobierno de la CDMX, se prevé que un aproximado de 11 millones de personas visitarán la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen.

Debido a la afluencia extraordinaria de personas en la ciudad por las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, implementamos el Operativo "Bienvenido Peregrino 2023", con más de 22 mil servidores públicos de distintas dependencias del @GobCDMX y @TuAlcaldiaGAM, para garantizar… pic.twitter.com/k8YsaXoqXy — Martí Batres (@martibatres) December 10, 2023

