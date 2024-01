Eiza Gónzalez actuará junto a Natalie Portman en la película Fountain of youth.

La actriz mexicana Eiza González ha revelado uno de sus proyectos más recientes. González compartirá créditos con la talentosa Natalie Portman, en la película ‘Fountain of youth’, bajo la dirección de Guy Ritchie

La noticia sobre este nuevo proyecto se dio a conocer el 19 de enero, por medios internacionales. Eiza González, quien ha consolidado su presencia en Hollywood, se ha mantenido discreta respecto a sus futuros proyectos, pero este anuncio llena de orgullo a sus seguidores.

Lo que sabemos de Fountain of youth

‘Fountain of youth’ es una producción conjunta de Apple, Skydance, Vinson Films y Project x Entertainment. El guión de la película fue elaborado por James Vanderbilt, y la dirección estará a cargo del director Guy Ritchie y también actuará el actor John Kransiki.

¿Cuándo estrena ‘Fountain of youth’?

Aunque la noticia ha emocionado a los admiradores de Eiza González, la filmación de ‘Fountain of youth’ está programada para comenzar a principios de 2024. A pesar de la anticipación, existe la posibilidad de que la película no vea la luz hasta finales de 2024 o incluso se posponga hasta 2025.

Con este nuevo proyecto, Eiza González da un paso su carrera en la industria cinematográfica. La mexicana demuestra su versatilidad y talento en colaboración con figuras de renombre como la ganadora del Oscar (2010), Natalie Portman.

¿Qué ha dirigido Guy Ritchie?

Guy Ritchie es un director de cine, productor y escritor británico nacido el 10 de septiembre de 1968. Es conocido por su estilo distintivo y su enfoque en películas de crimen y acción con toques de comedia. Algunas de sus películas más destacadas incluyen ‘Lock, stock and two smoking barrels’ (1998), ‘Snatch’ (2000), y ‘Sherlock Holmes’ (2009) y su secuela ‘Sherlock Holmes': ‘A game of shadows’ (2011).

