Eiza González es criticada en redes por su rostro; internautas la comparan con una famosa vedette

Recientemente, la actriz mexicana Eiza González asistió al evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, donde lució un vestido color agua tipo halter que acentuó su espectacular figura.

Por supuesto, la celebridad presumió algunas fotos de su despampanante look a través de su cuenta oficial de Instagram: “Celebrando @hulu con la Familia La Máquina. Un momento para este vestido @magdabutrym”, escribió.

Si bien varios internautas le aplaudieron su elección de vestimenta, también recibió varias criticas por su rostro, el cual califican de irreconocible.

Incluso, algunos la han tachado de ser una “adicta a las cirugías” y hasta no han dudado en compararla con Lyn May, famosa actriz que, en su momento, se sometió a varias cirugías en la cara.

Checa: ¿Qué le pasó a Eiza González? Cerró su cuenta de Instagram; su mamá revela la verdad

“Es la hija de Lyn May”, “Ya tiene rato que es otra”, “Sinceramente, Salma es más bella”, “Es otra persona”, “Ya no tiene nada natural”, “Creo que ya se volvió adicta a las cirugías”, “Yo haría lo mismo si tuviera dinero”, destacaron algunos usuarios.

Hasta el momento, Eiza no se ha pronunciado acerca de estos señalamientos. Sin embargo, en su momento mencionó que había aprendido a lidiar con todas las criticas negativas que ha llegado a recibir por su físico.

“Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme”, expresó hace algunos años.

Pese a los señalamientos que ha sufrido, la famosa ha logrado darse a conocer en Hollywood. / Instagram: @eizagonzalez

Te podría interesar: Eiza González revela que tuvo una fuerte depresión y se despide del 2023

Rumores de rompimiento con Mario Casas

Esta polémica se da en medio de los rumores sobre su presunta separación con Mario Casas, con quien había comenzado a salir formalmente a finales del año pasado.

Hace poco, los fans de Eiza notaron que había dejado de seguir al actor en Instagram, y hasta quitó todos los me gusta que había colocado en sus fotografías. Si bien esto alarmó a varios seguidores de la pareja, algunos simplemente mencionaron que todo podría tratarse de una estrategia de la actriz para desviar la atención de su noviazgo.

Hasta ahora solo son especulaciones y nada ha sido confirmado ni desmentido por parte de los famosos. Los fans esperan que su amor realmente siga cosechando frutos.

Iban vestidos casi idénticos. Eiza grababa a Mario para que quedaran inmortalizados los momentos que vivieron en Roma. / Clasos / X / TikTok

Te recomendamos: ¿Eiza González y Mario Casas terminaron? Este detalle lo confirmaría