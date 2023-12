¿Qué le pasó a Eiza González? Cerró su cuenta de Instagram; su mamá revela la verdad

Eiza González ha triunfado en Hollywood convirtiéndose en una mexicana que representa al país en lo más alto de la industria del entretenimiento.

La actriz también ha tenido entre sus romances a los más galanes y se ha ganado la admiración de muchas mujeres.

Igualmente ha podido sostenerse sola en Los Ángeles y cumplir sus sueños. No obstante, la actriz lanzó un mensaje recientemente en el que como nunca antes, contó detalles muy personales y luego eliminó su cuenta de Instagram.

Eiza cerró su Instagram / Instagram: @eizagonzalez

Por si no lo viste: Eiza González revela que tuvo una fuerte depresión y se despide del 2023

A propósito de este tema, Glenda Reyna, madre de la actriz reveló ante la preocupación de sus fans y tranquilizó a todos diciendo que Eiza se encontraba bien pero había decidido tomarse un descanso de redes sociales para poder iniciar el 2024 “descansada y feliz”.

“Hola chicos y chicas. Mi princessdoll Eiza se ha tomado un descanso decembrino para así reiniciar el 2024 descansada y feliz. Para cualquier cosa importante de ella contactarse por favor conmigo por este medio. Les deseamos felices fiestas, muchas bendiciones y todo nuestro agradecimiento y bendito 2024”, escribió en una publicación.

Puedes ver: Christian Nodal y Cazzu ya no tienen intimidad después del nacimiento de su hija ¿Se apagó la llama?

El mensaje de Eiza González antes de retirarse de Instagram

“Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando la estabilidad. La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama”, comentó junto a una recopilación de fotografías con las experiencias más significativas del año.

Y siguió: “Ver esto me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Soy muy profunda y trabajaré en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta que nunca y más destrozada que nunca”.

“Supongo que este año estaba destinado a prepararme para lo que vendrá el próximo año. Simplemente estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme, por cuidarme y amarme”, finalizó.

Eiza dijo que no había sido un buen año / Instagram: @eizagonzalez

Mira: Alfonso Herrera manda mensaje a RBD por el fin del grupo; su reacción desata memes

Eiza González cierra su cuenta de Instagram

Momentos después de este mensaje, Eiza decidió dar de baja su cuenta de Instagram y desaparecer del mundo cibernético, causando alarma entre sus fans.

Algunos se preocuparon por ella y otros le mandaron mensajes de apoyo diciendo que entienden su decisión de tomar distancia ahora que no está siendo un buen momento para ella.