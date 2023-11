Mi primera chamba: ¿Qué es y cuál es el origen del famoso trend en TikTok?

Desde hace algunas semanas, una nueva tendencia se ha apoderado de TikTok. Se trata del famoso trend de “Mi primera chamba”, la cual es usada por los usuarios para contar divertidas anécdotas sobre su trabajo.

Actualmente, el #miprimerachamba ya cuenta con más de un billón de visualizaciones y, lejos de lo que se pudiera pensar, ha sido utilizada para narrar los errores que se han cometido en el ámbito laboral, los cuales son atribuidos a la inexperiencia de la persona en su empleo.

Entre los más populares están los de aquellos paramédicos que terminan lesionando a las personas que auxilian o empleados que, al momento de hacer limpieza, rompen algún objeto de valor.

Estos videos son acompañados por un audio inspirado en la canción “Si la calle llama”, de Eladio Carrion. Si bien el tema original no contiene esos versos, se cree que fue modificada gracias a la inteligencia artificial.

“Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo. Me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de cambiar me la sé. Me dijo de una, güey. Pon, si no ¿cómo vas a comer?”, dice la letra.

Aunque no se sabe el origen del audio, el usuario @bluegrave_ aseguró en su momento que fue el creador, pero que, al viralizarse, “se lo robaron” y hasta le han silenciado las publicaciones.