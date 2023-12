Ryan Gosling estrena versión navideña de su éxito ‘I’m just Ken’; escúchala aquí

El furor de Barbie llegó demasiado lejos. En esta época navideña, Ryan Gosling, actor canadiense, lanzó una nueva versión de su exitosa canción ‘I’m just Ken’, la cual interpretó para la película Barbie en donde le dio vida a Ken.

La nueva versión tiene un toque navideño y fue grabada en vivo con un conjunto de músicos y coristas. El video oficial también fue grabado en vivo.

Lanzaron una versión navideña del éxito / YouTube

¿Dónde escuchar el EP de Ken interpretado por Ryan Gosling?

La canción está disponible en todas las plataformas digitales, en el álbum “Ken The EP”, que también incluye otras tres versiones del tema original.

La canción fue lanzada como parte de la banda sonora de la película y la nueva versión ya está dando de qué hablar.

En solo unas horas se volvió viral. La nueva pista tiene un toque navideño y fue adaptada con un estilo de balada romántica.

Por supuesto, Ryan Gosling, recordado por su papel de “Ken” junto a Margot Robbie como “Barbie”, le dio su sello personal a la canción.

Las otras versiones de la pista son ‘I’m Just Ken (In my feelings acoustic)’ y ‘I’m just Ken (Purple Disco Machine Remix)’. Todas ellas ya se encuentran disponibles en Spotify, Apple Music, YouTube y más plataformas.

Actualmente, la pista original de Ryan Gosling para Barbie tiene 12 millones de vistas en YouTube, y acumula más de 60 millones de streams o reproducciones tan solo en Spotify.

Ken fue interpretado por Ryan Gosling / Instagram: @barbiethemovie

