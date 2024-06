Lola Cortés destroza la música de Ángela Aguilar

Dolores Cortés se le fue a la yugular a Ángela Aguilar, todo esto en medio del polémico romance que tienen la hija de Pepe Aguilar y Christian Nodal.

No crean que la jueza de hierro de “La academia” criticó a Ángela por su escandaloso noviazgo con Nodal, no amigos. La actriz no se tentó el corazón para criticar la música de Ángela.

Resulta que Cortés estuvo como jueza en un concurso infantil en Villahermosa, Tabasco. Todo pintaba bien hasta que una niña interpretó la canción popular “Cucurrucucú, Paloma”.

Lola le preguntó a la niña en que cantante se había inspirado para su interpretación. Adivinen qué nombre dijo la niña. ¡Ángela Aguilar! ¡Uy, no hubiera dicho eso! Así le respondió Dolores.