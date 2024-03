El actor, a quien vemos en la novela Marea de pasiones, nos cuenta que su vida pudo haber acabado de forma súbita: “Pesaba 150 kilos y me estaba muriendo. Llegué a tomar diez pastillas diarias para sobrevivir,porque las necesitaba. Mi doctor me dijo ‘te vas a morir’, y la única solución era que me operaran”, cuenta el actor en exclusiva para TVNotas. Te contamos qué más nos dijo.