Hernán Mendoza pidió a Dios otra oportunidad ¡Perdió 60 kilos!

Un cambio físico siempre asombra. Pero perder 60 kilos en un periodo de casi cuatro años es algo asombroso. Eso vive Hernán Mendoza, quien, tras pesar más 150 kilos, hoy es un hombre nuevo.

El actor, a quien vemos en la novela Marea de pasiones, nos cuenta que su vida pudo haber acabado de forma súbita: “Pesaba 150 kilos y me estaba muriendo. Llegué a tomar diez pastillas diarias para sobrevivir, porque las necesitaba. Mi doctor me dijo ‘te vas a morir’, y la única solución era que me operaran”.

Recurrió a cuanta dieta y tratamiento le decían, pero ninguno le hacía efecto, hasta que la operación fue la única alternativa: “Me propusieron hacer un bypass gástrico. Yo no quería porque sentía que me iba a chupar y amarrarme a tomar pastillitas el resto de mi vida. El doctor me dijo que, si solo se cortaba un cacho de estómago, lo lograríamos. Así fue”.

Ve: Magaly Chávez asegura que vivió un “infierno” en su relación con Alfredo Adame ¿Hubo agr3sión en su noviazgo?

Antes y después de Hernán Mendoza / Liliana Carpio

Hernán Mendoza vivió más de 20 años con sobrepeso

En 2020 la vida le cambió, tras sufrir un episodio de enfermedad severo. “Me operaron hace casi cuatro años. Tomé la decisión porque me estaba mur13ndo. Tuve un micro infarto y todo el tiempo tenía taquicardia. Me la vivía dopado por las medicinas. Tras la cirugía empecé a llevar una vida más saludable. Cambió mi vida por completo”.

Aclara que no fue estético este procedimiento, sino de vida o muerte: “No lo hice por estética, lo hice por salud. Quiero dejar en claro que estos procedimientos se deben tomar con responsabilidad y con alguien que sepa lo que está haciendo. Ahorita peso 90 kilos, y mido 1.85. Se podría decir que ya estoy en mi peso”.

Abriendo su corazón, nos dice que durante muchos años ocultó sus emociones en la comida: “Fueron más de veinte años que viví con sobrepeso. No sabía lo que era sentirme bien. Ocultaba mis miedos y mis inseguridades en la comida. Mi autoestima estaba por los suelos y luchaba por estar bien. Caía en una depresión y circulo vicioso. Sufría con la ropa porque nada me quedaba. Me sentía mal y comía una pizza completa. Muchos años confundí la comida con un apapacho”.

Antes y después de Hernán Mendoza / Liliana Carpio

Te puede interesar: Daniel Bisogno fue dado de alta: Filtran primeras imágenes

Antes de su cirugía pesaba 150 kilos y lo encasillaron en personajes con sus características

Aunque ha bajado 60 kilos, dice que se sigue dando sus gustos en la comida: “No soy tan estricto. Aprendí a comer y trato de no forzarme. Cuando siento que me estoy llenando, paro. Ya no tomo pastillas. Duermo bien. Como y me siento satisfecho. Es otra vida”.

Cambiar tan drásticamente su cuerpo lo orilló a tomar terapia. Hoy agradece por lo vivido y porque, pese a su obesidad, seguía trabajando, aunque estaba enfrascado en algunos papeles: “Llevé terapia psicológica para entender a mi cuerpo. Ahorita estoy bien y me siento bien. Debo reconocer que tener ese cuerpo era un arma de doble filo porque siempre tuve trabajo. Jamás me faltó porque tenía el prototipo de ciertos personajes. Sin embargo, no toda la vida quería hacer al matón, al mujeriego y todos esos papeles que encarné".

Ahora, con nueva figura, está agradecido que lo sigan tomando en cuenta en los proyectos importantes de Televisa: “Llegué a la empresa hace tres o cuatro años. Agradezco que me den oportunidades, porque me gusta trabajar y es a lo único que me dedico”, concluyó.

Mira: Gomita y su madre harán denuncia a Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar

Hernán se ha consolidado en cine y televisión

Es actor y director de teatro mexicano y televisión. Tiene sesenta años.

Estudió en el CEA de Televisa. Luego entró al Núcleo de Estudios Teatrales.

En cine lo hemos visto en proyectos como Después de Lucia (2012), La dictadura perfecta (2014), Me gusta, pero me asusta (2017), Mirreyes vs Godínez (2019), y muchas otras.

Ha participado en series de televisión como El Dandy (2015), Rosario Tijeras (2016) y Bronco la serie (2019).

Estuvo en telenovelas de diferentes televisoras: Los Sánchez (2004), Cielo rojo (2011), Imperio de mentiras (2020).

Actualmente está en Marea de pasiones, producción de Giselle González.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.