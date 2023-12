Video: Will Smith y Jada Pinkett ¿reconciliación?

Si de parejas polémicas se trata, Jada Pinkett y Will Smith se llevan la nota más alta. Y es que, aún sigue presente en los internautas el polémico episodio que protagonizó el actor y Chris Rock en la entrega de los premios Oscar de 2022. ¿Lo recuerdas? ¡Cachedadón!

La polémica explotó aún más, pues en octubre se dio a conocer el libro de memorias de Jada en el que soltó tremenda revelación: Will Smith y ella están separados desde 2016, pero estuvieron fingiendo durante años que aún eran un matrimonio feliz. ¡Qué historia!

Pero la polémica no termina ahí. Hace unos días, Will fue duramente criticado por compartir una foto en la que aparece besando a Jada, pese a que están separados. ¡Internautas lo acusaron de no tener amor propio!

Para echar más leña al fuego a las críticas, Jada causó controversia en una reciente entrevista con la actriz Drew Barrymore, en la que lanzó una contundente declaración sobre volver a vivir bajo el mismo techo con Will.

Jada y Will se casaron en 1997. En 2016 se separaron, pero no se atrevieron a tramitar su divorcio. En la actualidad, viven en casas separadas.

¿Será cuestión de tiempo para que vuelvan a vivir juntos? ¿Crees que Jada es muy considerada con Will al declarar que regresaría con él para cuidarlo en su vejez? ¿O de plano no puede vivir uno sin el otro?