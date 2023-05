Critican a joven por admitir ir a citas solo para comer, ¡estaba pasando una crisis económica!

En los últimos años, la forma de conocer personas ha revolucionado y es que ahora es posible tener a tu alcance a un grupo de gente con interés a fin de manera más fácil, gracias a las apps de citas.

Las apps de citas han cambiado por completo la forma en que las relaciones humanas se desenvuelven.

Y es que ahora con un simple botón es posible vincularse con otra persona que aparentemente tengan cosas en común contigo y con ello lograr pactar una cita, no obstante no todas las citas son casos de éxitos.

Esto debido a que las personas no siempre revelan sus verdaderos intereses, como fue el caso de Dayana Araujo, una joven venezolana que residía en Medellín y optó por sincerarse al revelar el verdadero motivo por el que aceptaba tener citas con diversos hombres.

Resulta que la joven estaba en una crisis financiera, ya que se encontraba sin trabajo, embarazada y recién separada de su pareja, en ese contexto optó por cubrir su necesidad de alimentos accediendo a salir a citas:

“Yo quería trabajar, pero era muy difícil, pero porque no tenía ni siquiera dinero para montarme en el metro e ir a pedir empleo y si caminaba en las calles ya se me notaba mi embarazo”, relató en TikTok.

En esa situación tan difícil se le ocurrió probar suerte en dichas aplicaciones: “me estaba pegando mucho mi embarazo y no me estaba alimentando bien. Descargamos Tinder solamente con el fin de conectarnos con las personas y nos dijeran qué queríamos hacer”.

Pero no operaba esa travesía sola, ya que su mejor amiga iba con ella, siempre en total lograron 10 citas exitosas.

La chica decidió que descargar Tinder para tener citas y comer gratis era una muy buena opción. / Pinterest

Incluso comentó que una de sus mejores citas fue con un cirujano de la India, quien se hospedaba en un hotel de Medellín y le pidió que se vieran en su habitación para darle un dinero y luego se fueran juntos a comer.

La tiktoker mencionó que nunca mostró más interés del necesario con los chicos. / Pinterest

En esa ocasión el médico pidió 10 platos para ambos y le dio 230 dólares, pero no siempre se encontró con hombres que la consintieran, ya que se topó con personas muy tacañas.

Te podría interesar: Roger Waters es investigado por enaltecer el nazismo durante un concierto en Alemania

Tras varias citas, decidió regresar a su país natal.

Internautas tunden a la chica que aceptaba tener citas para comer gratis

Claro que las historia fue un motivo de un debate, puesto que varios la culparon de no haber sido honesta con aquellos chicos:

“Nadie acá tiene derecho a juzgar porque por necesidad somos capaces de cualquier cosa y en su caso más teniendo un embarazo. ¡Ojalá todo allá mejorado”, “Ay! Yo también soy gocha, también he usado tinder. Sin embargo, es feo fingir que interés en conocer cuando no es así, mejor ser sincera”, “Uy mija y para que cuentas esto??? Para rayar más a las venezolanas??”, “Yo no soy capaz de aceptarle nada a alguien que no me guste, ojalá que estés mejor”,"La situación era dura, pero básicamente era una estafa a esos 10","Honestamente hay personas que recurrirían a lo ilegal en momentos de necesidad. Así que te aplaudo por cómo manejaste la situación”, “A mí me daría hueva soportar a un tipo que no me agrade solo para comer”, comentaron.