Kimberly Loaiza responde a las críticas por grabar a sus hijos tras polémica con Juan de Dios

Hace poco, la amante de Juan de Dios dijo que el influencer le aseguró que ya se estaba divorciando.

Hace unos días, Kimberly Loaiza dio a conocer su separación definitiva de Juan de Dios Pantoja, luego de que se viraliza un video en el que se muestra evidencia de la infidelidad del influencer con una chica identificada como Patricia.

Tras confirmar la ruptura y dejar claro que no es un truco de “marketing”, Kimberly ha compartido varias historias en Instagram juntos a sus dos pequeños hijos. La más reciente fue una foto con su hija, en la que se puede escuchar de fondo la canción Acróstico, interpretada por Shakira.

“Mis hijos son mi fuerza para seguir adelante”, escribió. Recordemos que el sencillo Acróstico es una canción que la ex de Piqué compuso para sus hijos, en medio de la controversia por su ruptura con el futbolista.

Si bien los momentos de Kimberly con sus hijos han enternecido a sus fanáticos, varios detractores la acusan de “involucrar” a sus hijos en su polémica separación con Juan de Dios.

Kimberly Loaiza ha publicado muchos momentos tiernos con sus hijos

A raíz de estos comentarios negativos, la también cantante lanzó un contundente mensaje en X (antes Twitter) en el que asegura que siempre ha demostrado el amor que le tiene a sus pequeños, sin importar la situación.

“Yo no estoy metiendo a mis hijos en esto, subir historias con ellos y una foto con una frase que es real, es lo que hago todo el tiempo con o sin polémica. Los niños son punto y aparte de esto. Bonito inicio de semana”. Kimberly Loaiza

La publicación generó muchas reacciones divididas entre los internautas. Algunos se han solidarizado con Loaiza, otros afirman que todo fue planeado por ella para ganar relevancia en internet.

“Todo esto te pasa por no hacer caso, y aún con pruebas, lo defendiste”, “El amor de estos dos chiquitos hermosos es lo único que importa. No prestes atención a lo que digan los demás”, “Ya sabemos que es mentira”, “Los hijos son muy aparte de todo”, “El bajón que se van a dar cuando se confirme su engaño”, señalaron algunos usuarios.

Kimberly Loaiza asegura que no quiere meter a sus hijos en la polémica con Juan de Dios Pantoja

Amante de Juan de Dios Pantoja asegura que el influencer le mintió

En medio de todo el escándalo, la amante de Juan de Dios Pantoja subió un video a TikTok en el que revela que el cantante le dijo que ya se estaba divorciando de Kimberly Loaiza.

“Voy a aclarar algunos puntos que no he aclarado. Juan también me engaño diciéndome que se estaba divorciando. Según él, seguían juntos por los videos (que hacían en redes sociales)”, puntualizó.

@Juandedios_P

Patryy anda publicando en TikTok que Juan la engañó diciéndole que se estaba divorciando de Kimberly.

Si bien Juan de Dios no se ha pronunciado formalmente ante la nueva declaración de su amante, hace poco publicó en X (antes Twitter): “No me van a quitar lo que es mío”.

Al parecer, estas palabras serían dirigidas para su ahora exmánager, a quien Pantoja acusa de “abandonarlo” cuando más lo necesitaba.

No me van a quitar lo que es mío. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 23, 2023

