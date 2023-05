Popocatépetl: Influencer desobedece medidas y se acerca al volcán arriesgando su vida

El tiktoker se volvió viral por publicar un video en el que narra cómo luce el volcán Popocatépetl en el semáforo amarillo fase 3.

Ante el aumento de la actividad del volcán Popocatépetl, las autoridades declararon que el semáforo avanzaría de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, en la que las poblaciones cercanas deberán estar listas para evacuar en caso de ser necesario.

Sin embargo, algunas personas continúan haciendo sus actividades normales en comunidades cercanas y otras han hecho caso omiso a las recomendaciones de las autoridades y se han acercado al volcán.

Tal es el caso de Gerry, un influencer que se volvió viral al compartir su video en TikTok, donde se le ve muy cerca del volcán, pese al riesgo que esto representa.

El tiktoker se acercó a 1 km de distancia para documentar la caída de ceniza, las fumarolas y explosiones que se presentaron durante el tiempo que estuvo ahí.

Gerry comentó el objetivo de su video y explicó, “voy a intentar grabar cómo se escucha el tremor de Don Goyo. Aquí estamos supercerca en los arenales”.

El joven ha publicado más videos sobre el volcán en donde deja ver más majestuosas imágenes en donde se acerca al obligo del Popocatépetl.

Esto ha ocasionado que sea duramente criticado en redes sociales por arriesgar así su vida, a lo que el influencer ya respondió, “aclarar que lo que hice fue bajo mi propio riesgo y no lo hagan por favor… yo subí bajo mi propio riesgo, no involucré a nadie, estando allá arriba nadie te puede rescatar, en serio no hay nadie que te vea, entonces fue bajo mi propio riesgo”.

Y añadió, “toda esa banda que me anda tirando hate (odio) yo nada más les quiero desear mucho éxito, mucha buena vibra, muchas bendiciones, que les vaya bien… yo no fui al que rescataron… si te sirvió mi video para desahogarte, si tuviste un mal día y me quisiste decir de cosas, qué bueno que sirvió, para que sacaras esas emociones y esos sentimientos profundos, y es un reflejo de lo que llevas por dentro”.

Gracias a lo viral que se volvió, muchas personas cuestionaron lo que se siente al estar tan cerca del volcán en este momento tan crítico, “no se siente caliente, al contrario, hace mucho frío”.

Gerry también contestó cómo es la textura del suelo al momento de llegar al ‘ombligo’ del volcán, “el material que es del piso es literal ceniza del volcán, es muy finita y sí en ese caso se parecería al material de la arena, literal se siente como esa textura, pero nada más que esta es superfinita, se siente muy muy suave… hay mucha ceniza porque la cueva es parte del volcán, por eso es el ombligo del Popocatépetl”.