Fey recuerda su éxito noventero Popocatépetl y pide que Don Goyo se calme

La cantante de 49 años compartió con sus seguidores de redes sociales la canción que lanzó en 1997.

Mientras el Popocatépetl ha puesto en alerta a las poblaciones cercanas ante su constante actividad y expulsión de ceniza volcánica, Fey no ha estado ajena a las noticias, por lo que, a través de sus redes sociales, recordó el tema Popocatépetl, en homenaje al coloso.

Resulta que, en 1994, las autoridades habían prohibido los ascensos hacia el volcán. Tres años después, en 1997, la canción fue lanzada como parte del álbum Tierna la Noche. En ese entonces, la canción fue una de las más sonadas.

Es así como, la cantante de 49 años ha querido rendir homenaje de nueva cuenta al poderoso volcán y recordar su exitoso tema, al mismo tiempo que ha pedido que ‘Don Goyo’ se calme. Fey acompañó su publicación con el mensaje: “Todos juntos mandando buena vibra para que el Popocatépetl se calme.”

Fey recuerda su canción Popocatépetl en honor al volcán y pide que Don Goyo se calme / Twitter: @officialfey

¿Qué dice la canción Popocatépetl?

Mientras las autoridades han reportado que el semáforo de altera se mantiene en Amarillo Fase 3, Fey ha desempolvado su canción y ha querido que sus fans más fieles recuerdan la letra, mientras que, sus seguidores más jóvenes conozcan el tema:

La cantante mexicana de 49 años recordó su éxito de los noventa como tributo al volcán / Twitter: @officialfey

“Popocatepetl; Narana it’s all right; las estrellas se ven bien desde el Popocatépetl; una flor de calabaza del color de la mostaza ha llegado hasta mi casa; en el sobre de una carta; con una cuartilla blanca; donde como casi siempre; hablas y no dices nada; ¿qué sucede? ¿qué te pasa?”

“Que no vienes a buscarme; y hará más de dos semanas que ni siquiera me llamas, ¡qué demonios, que caramba! Como te pille con otra, te voy a romper la cara; te voy a morder un ojo; sabes que lo haré; Narana, pum; Popocatepetl.”

Volcán Popocatépetl está arrojando ceniza volcánica y mantiene constante actividad / Twitter: @enriquebarquet

Por otra parte, referente a los tributos y ofrendas al volcán, pobladores aledaños aseguran que ‘Don Goyo’ “está enojado” porque no le llevaron “su mole con guajolote” como parte de las festividades anuales de la región.

Por tradición, se llevan a las faldas del volcán comida, regalos y ofrendas, sin embargo, este año no se pudieron llevar sus tributos debido a que las autoridades prohibieron que la población se acercara, ante los registros de actividad volcánica.

Pobladores no le llevaron sus tributos al volcán Popocatépetl y evalúan llevarle la ofrenda / Twitter: @ldhmorelos

