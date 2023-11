Yeri MUA reacciona a traición de Full Brand ¡Firmó contrato con Warner Music sin ella!

A finales de agosto la veracruzana Yeri MUA estrenó la canción Chupón, en colaboración con El Gudi, Jey F, Alan Dazmel y Oviña. Desde su lanzamiento, la canción se volvió un éxito y actualmente supera las 37 millones de vistas en YouTube.

Pero la noche de este miércoles 22 de noviembre, se dio a conocer que los colaboradores de ‘Chupón’, reconocidos como Full Brand firmaron contrato con Warner Music, pero no incluyeron a Yeri MUA.

“Que feo es sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte, si no también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mi.. Yo sé que algún día se me recompensará lo mucho que doy para los demás”, escribió Yeri MUA en su cuenta de X, antes Twitter.

Otro mensaje que publicó Yeri MUA fue: “Y no va para todos, realmente hay gente de ahí que adoro, que amo, pero con las personas que no están dispuestas a respetar mis límites y lealtad o imponen personas ajenas, chao chao, no se claven, seguiremos adelante con que hay que sacar y yo con mi camino”.

Lo cierto es que, tras este mensaje, de inmediato, los fans de Yeri MUA comenzaron a lanzar ataques a miembros Full Brand y le mosntraron su apoyo a la veracruzana con el hashtag #Yerinoestássola, pues consideraron injusto que el grupo firmara contrato sin la influencer.

Yeri Mua en el video de Con to, su nueva canción en colaboración con con los artistas urbanos Noriega, Oviña, Flow Nasty. / X: Yeri Mua

Yeri aclara que no fue traición y pide que paren los ataques a Full Brand

Yeri compartió un video en el que no quiso dar detalles, pero sí pidió a sus seguidores que no atacaran a sus excompañeros debido a que el problema fue con quien maneja Full Brand.

“Lo último que yo querría es que les lancen hate... La verdad es que no tengo problema con la mayoría de ahí, con quien tuve problema es quien lleva Full Brand y con otro integrante de ahí, por temas personales y por otras cuestiones en las que me sentía excluida y no valorada en mi trabajo pero ya son cosas personales”. Yeri MUA

La influencer no quiso revelar los problemas que hubo con Full Brand, pero sÍ dejó entrever diferencias personales y una promesa no cumplida por parte de los miembros de esta agrupación.

“Esta conversación no la he tenido con ellos. Sí tuvimos una respecto a las cosas que me incomodaban y que no me gustaban, pero hoy sucedió algo que no me gustó. Incumplieron con una promesa que me habían hecho y se tomó la decisión de tajo”. Yeri MUA

Finalmente, Yeri agradeció a Full Brand por los aprendizajes y afirmó que espera que todo quede en los mejores términos, debido a que aún tienen compromisos pendientes como presentaciones y proyectos que aún están por salir.