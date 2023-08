Jennifer Lopez publica foto recién levantada deslumbrando al natural; este es su secreto

Jennifer Lopez no para de impresionar a sus fans al mostrar su rostro y su figura a sus 54 años.

La genética a veces no lo es todo. El ejercicio, buena alimentación y hábitos saludables en rutinas de skincare ayudan mucho a estar mucho más saludable.

Y quien lo sabe bien es Jennifer Lopez, quien a sus 54 años no para de deslumbrar al mostrar cuerpazo y una piel de impacto.

Esta vez lo hizo al compartir una fotografía recién levantada con la que demostró que no pasan los años por ella.

“Buenos días y feliz lunes, va a ser una gran semana un poco de #MondayMotivation”, escribió junto a la fotografía en la que se ve impecable, incluso con algo de maquillaje corrido luego de haberse dormido maquillada, una de las reglas que suplican no romper para cuidar tu piel.

Aún en su cama y en camisón, Jennifer sonrió y se dejó ver al natural mientras promocionaba también su primer álbum de estudio en nueve años: This is me… now (Esta soy yo… ahora).

¿Cómo logra JLo verse increíble hasta recién levantada?

En muchas ocasiones, la cantante ha compartido algunos secretos de belleza como dormir un mínimo de siete horas.

Igualmente, ha dicho que se maquilla solo con sus propios productos de su marca homónima y ha compartido sus ‘5 S’s’ que funcionan para lucir siempre increíble, las que consisten en: protección solar, sérums, suplementos, vivir saludable y dormir bien (sueño).

JLo siempre se ve espectacular / Instagram: @jlo

De hecho un una ocasión compartió en su boletín para fans llamado On The JLo: “No valoramos el sueño. Valoramos el esfuerzo y el trabajo duro y debo admitir que he estado atrapada en esa carrera de ratas por mucho tiempo. Sin embargo, he descubierto que dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. Dormir al menos de siete a nueve horas cada noche puede cambiar el juego de la vida”, señaló.