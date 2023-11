Acompañamos a las actrices de Monólogos de la vagina en su proceso de caracterización como Catrinas

Los monólogos de la vagina se ha caracterizado por ser una puesta en escena ad hoc a los temas actuales y con una gran sensibilidad, por eso es que este pasado 2 de noviembre, Mejor Teatro decidió hacer una función especial. Esto consistió en que la función la dieran tres de las más talentosas actrices de esta obra Ximena González Rubio, Liz Gallardo y Sophie Alexander-Katz, disfrazadas de catrinas.

TVNotas las acompañó en el proceso de caracterización y ahí nos hablaron de este proceso. Sophie Alexander-Kats nos dijo: “Yo nunca había dado una función de teatro en 2 de noviembre y creo que es una buena ocasión para tocar los acentos en los que la obra habla de la muerte. Yo le dedico esta función a mi papá, mi mamá y a mi abuelita. El trabajo de caracterización de Lorena Gutiérrez y Marichelo Valencia es admirable. Yo siempre fui muy mala para disfrazarme y ahora va a ser la vez que mejor esté caracterizada de catrina, que es uno de los personajes más importantes a nivel cultural en nuestro país”.

Sophie Alexander-Katz estaba feliz en su caracterización / Francisco Mancera

Después hablamos con Ximena González Rubio que nos comentó: “Llegó el ofrecimiento de parte de Morris Gilbert y haber sido una de las elegidas me hace sentir privilegiada, además de estar celebrando a los muertos. Es la primera vez que en toda la vida me caracterizo de catrina y eso me emociona mucho. Es un honor cumplir en esta fecha tan importante con los mexicanos pero a la vez también es sensible porque es recordar las pérdidas, los momentos no felices de la vida y conmemorar a la gente que ya no está con nosotros. Yo le dedico esta función a un hermano, mis abuelos y unos cuantos amigos”.

Ximena González Rubio en su papel de catrina, alistándose para salir al escenario / Francisco Mancera

Liz Gallardo declaró: “Estamos felices de que nos haya tocado la suerte de esta fecha tan especial y se las podamos dedicar a nuestros muertitos. Me dijeron que si me latía ir de catrina y yo encantada, es una festividad muy lucidora en el escenario. Yo se la dedico a mi papá, mi abuelita y a mi mejor amigo que murió hace cuatro años, que son los ángeles que me cuidan desde el cielo. Estar en esta obra es uno de los mayores placeres de la vida”.

Liz Gallardo en los detalles finales de su caracterización / Francisco Mancera

Posteriormente llegó el momento de dar la función y el público ovacionó la gran entrega y profesionalismo de estas tres actrices. Además, se vivió un momento muy emotivo, pues al concluir se proyectó un vídeo de las personalidades que han participado en Los monólogos de la vagina y que lamentablemente ya no están entre nosotros como Carmen Montejo, Adriana Roel, Anabel Ochoa y Lilia Aragón, entre otras.