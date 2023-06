Ana de Armas podría ser la favorita de Sony par debutar como Spider-Woman en Marvel

Spider-Woman apareció por primera vez en los cómics en 1977 en Marvel Spotlight #32.

Tras el éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse y la próxima película live action de Kraven the Hunter, Sony piensa en su próxima película: Spider-Woman.

De acuerdo con estos rumores, quien estaría en pláticas para protagonizar y darle vida a Jessica Drew mejor conocida en los cómics como Spider-Woman, sería nada más y nada menos que Ana de Armas.

Rumores aseguran que Marvel habría puesto los ojos sobre Ana de Armas gracias a su gran talento como actriz. / Instagram

La información trasciende de Forbes, quienes aseguran que la película de la directora Olivia Wilde para el universo arácnido de Sony, ya habría visto en la cubana el talento necesario para interpretar al personaje de su próxima franquicia.

Ana de Armas no se ha pronunciado al respecto. / Instagram

La integración de la actriz al proyecto ya se venía especulando desde hace un año; sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.