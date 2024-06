Captamos a Linet Puente meditando frente al mar en la Riviera Maya

Linet Puente recién estuvo de trabajo en la Riviera Maya, donde se dio tiempo de disfrutar del Caribe mexicano. La captamos meditando frente al mar y contemplando el hermoso paisaje. La conductora de ‘Ventaneando’ nos contó sobre la gran conexión que tiene con el mar y lo que más le gusta de su físico.

“La verdad es increíble combinar el trabajo con unos momentos de paz y tranquilidad en mi lugar favorito que es la playa donde me cargo de energía. Meterme al mar y tomar el sol, me dan paz y aprovechó cada que puedo para escaparme a la playa”.

“Me gusta muchísimo el mar porque es mi lugar feliz. Yo soy de la idea de qué el mar te llena de energía. Me paro a la orilla del mar y cuando se van las olas pienso en todas las cosas negativas que quiero que se vayan de mi vida y cuando regresa la ola es como recibir todo lo positivo. Es un ritual que hago siempre”.

Sobre cómo se cuida físicamente: “Hago ayuno intermitente desde hace más de un año y me ha ayudado mucho. No es que me la viva a dieta, pero trato de tener una alimentación equilibrada en donde combino mucho más verduras que carnes rojas. Me echo mis tacos los viernes o sábados que son los días que me doy permiso de comer lo que se me antoje”.

“Obviamente, voy al cine que es parte de mi trabajo ver tantas películas y como palomitas. En mi dieta tienen que estar incluidas las palomitas porque me encantan. Trato de tener una vida equilibrada en todos los sentidos y me gusta echarme mi cervecita o un traguito de vez en cuando. Entre semana me cuido lo más que puedo”.

“Hago mucho ejercicio: camino, troto y corro en el parque o en el bosque. También tengo unos aparatos en mi casa y ahí es mi espacio para ejercitarme la mente, el corazón, el cuerpo y todo”.

“Lo que más me gusta es que mi cuerpo me ha aguantado las batallas. No duermo tanto porque trabajo mucho. Soy mamá soltera y exprimo todas las horas del día lo más que puedo”.

Linet cuenta detalles de los romances que ha tenido después de la infidelidad que sufrió / Instagram

“Ya viéndome más superficial lo que más me gusta son mis piernas. Antes era lo que menos me gustaba cuando porque sentía que estaban muy delgaditas y ahora me encantan. A pesar de que soy chiquita, estoy proporcionada y es parte de mi personalidad. Mido 1:55”.

“En algún momento de mi vida sí me molestaban en la escuela por mi estatura y me decían enana. Pero nunca me llegó a afectar y hasta la fecha mis amigos de toda la vida así me dicen y no me molesta. Obviamente yo no uso esos adjetivos calificativos o destructivos para nadie, porque sí puedes llegar a afectar”.

“Si me hubiera gustado ser un poquito más alta, pero no lo soy y no me trauma. Ahora la ciencia ha avanzado muchísimo y desde que eres chico pueden implementar ciertas cuestiones para que crezcas. Yo no lo tuve. Nada que un tacón del 12 no pueda arreglar. Me gusta usar tacones altos para la tele y eventos. Pero fuera de eso yo vivo en tenis porque ando todo el día corriendo”.

“La actitud es lo más importante para sentirte guapa, sexy y bella. En eso radica el cómo me siento y dejar los estereotipos atrás de si estás gorda o flaca, porque en la medida en la que avancemos en ese sentido vamos a ser mujeres más felices. Trato de cuidarme y de verme mejor para cuando me vea al espejo me sienta contenta de lo que veo”.

