Imanol nos dio todos los detalles de su regreso a las telenovelas en ´Papás por conveniencia´

La telenovela más esperada de este 2024 es sin duda ´Papás por conveniencia´, producida por Rosy Ocampo, que reúne un gran elenco entre los que se encuentran todas las estrellas de las telenovelas infantiles de finales de los 90 y principios de los 2000.

Uno de ellos es Imanol quien encarnará a Felipe, un hombre gentil, perfeccionista, visionario y filántropo, un hombre sencillo que a pesar de ser millonario no es presuntuoso. Él llegará a la historia para conocer a Clara Luz (Daniela Luján) con quien tendrá una conexión natural, pero a su vez intervendrá Rudolf (Martín Ricca) poniendo a ella entre una decisión muy complicada.

TVNotas habló con Imanol y nos dijo cómo se siente con su regreso a la televisión: “Estoy muy contento. Esto que se encuentra sucediendo no me lo esperaba. Estaba retirado y ahora estoy en la música con el ´2000s por siempre´, en teatro con ´Mentiras´ y en televisión con esta telenovela. Jamás me lo hubiera imaginado de esta manera”.

Imanol nos comentó que nunca había trabajado con Rosy Ocampo, “pero es un placer trabajar con ella. Este proyecto va a tocar las fibras de la nostalgia de toda una generación. Es una historia original y toca temas muy actuales”.

Tampoco había hecho telenovelas infantiles con Daniela Luján y Martín Ricca: “Con ella estuve en ´Plaza Sésamo´ cuando tenía yo como 6 años, con Martín en nada, y ahora es un lujo compartir el set de televisión. La estamos pasando fenomenal. Nos hemos vuelto como hermanos”.

Con quien se ha reencontrado es con sus compañeros de la telenovela juvenil ´Código postal´, “José Ron, África Zavala, Ferdinando Valencia, y es que esta historia tiene un elenco impresionante. Rosy Ocampo se ha lucido con el reparto que tiene y contamos con la dirección de Benjamín Cann que es un súper maestro”.

Finalmente nos hizo una invitación a todos los lectores de TVNotas: “No se pueden perder nuestra telenovela a partir de octubre por Las estrellas. Va a ser un gran viaje por el tiempo”.

