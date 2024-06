Cecilia Galliano protagoniza la obra de teatro ‘El precio de la fama’

Se llevó a cabo la presentación a prensa de la puesta en escena ‘El precio de la fama’, protagonizada por Cecilia Galliano y producción de Gerardo Quiroz, en el Teatro Centenario Coyoacán del sur de la Ciudad de México, donde se dieron cita varias personalidades.

Entre los invitados especiales acudieron: Edgar Vivar, Rosa Gloria Chagoyán, Rolando Fernández, Tanya Vázquez, Gustavo Adolfo Infante, Metilde Obregón, Francisco Gattorno, Julio Camejo, José Ángel Bichir, Eduardo Barajas, Roberto Tello, Toñita, Paolo Rubboli y Sian Chiong, entre otros. Donde muchos se sintieron identificados.

PRESENTACION OBRA L PRECIO DE LA FAMA CON CECILIA GALIANO Y GABRIEL SOTO TEATRO CENTENARIO PRODUCCIONES QUIROZ

La actriz argentina da vida a “Cecilia Isabel de los Monteros” y hacen una parodia de manera divertida todo lo que han tenido que enfrentar y sacrificar por el precio de la fama, inclusos hasta de sus propios escándalos y vivencias.

“El precio de la fama personal que he tenido que pagar es no estar en los momentos importantes de mi familia y en los de mis hijos. A mi hija Vale le toco un poco más, por ejemplo, el día de las madres muy pocos he podido estar. Con mi madre y en hermanos, ha sido muchos cumpleaños que no paso con ellos”, comentó Cecilia.

Luego de una fuerte ovación de los asistentes, Gerardo Quiroz expresó que esta obra de teatro esta dedicada a la memoria del productor y compadre Nicandro Díaz, quien murió hace unos meses en un trágico accidente vial, ya que era un proyecto donde él estaría como productor asociado. Sin embargo ya no se pudo.

¿Dónde se presenta la obra de teatro ‘El precio de la fama’?

El precio de la fama, se presenta los sábados 6 y 8:30 PM y domingos 6 PM, planean hacer gira por el interior de la República Mexicana y después por Estados Unidos. Los boletos los puedes adquirir a través de la página del teatro gqticket.com y los precios van de $540 a $864.