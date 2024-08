Con espectacular concierto, Bruno Mars inauguró el nuevo estadio GNP Seguros

No hay plazo que no se cumpla y por fin la noche de este jueves 8 de agosto se inauguró el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, y qué mejor que con un show de primer nivel con el cantante estadounidense Bruno Mars.

Bruno apareció alrededor de las 9:30 de la noche en el estadio que registró un sold-out (localidades agotadas) con más de 65 mil personas, y sus temas ´24k magic´ y ´Treasure´, donde sobresalieron los fuegos artificiales detrás del escenario.

Mars se dispuso a saludar al público y a comentar: “Ya estoy de regreso, México. Tenía mucho tiempo de no venir y les aseguro que será algo espectacular. Vamos a bailar, cantar y divertirnos”.

¿Cuál fue el plalist de Bruno Mars en la inauguración del estadio GNP Seguros (antes Foro Sol)?

Siguieron éxitos como ´That´s what I like´, ´Versace on the floor´, ´It will rain´, ´Marry you´ con la que varias parejas que estaban presentes comenzaron a pedirse matrimonio, y ´Runaway baby´ donde Bruno y sus músicos y bailarines dieron grandes pasos de baile.

El momento del romanticismo llegó con ´When I was your man´, que todos los asistentes corearon de principio a fin encendiendo las luces de sus celulares creando una atmósfera muy íntima.

Tras casi dos horas de concierto, Bruno se despidió con clásicos como ´Locked out of heaven´ y ´Just the way you are´ para sorprender tocando los instrumentos y hacer su propia versión de ´El sonidito´ y cerrando definitivamente con ´Uptown funk´.

¿Cuándo se presenta Bruno Mars en el estadio GNP, antes Foro Sol?

La de este jueves 8 de agosto fue la primera de las tres presentaciones que tendrá Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros donde también dará su show este sábado 10 de agosto y domingo 11 de agosto y que también ya están con lleno total en el marco de la inauguración de este sitio, que, sin duda, es uno de los más importantes de la música a nivel mundial.

La inauguración de este estadio fue muy alabada por los asistentes. Sobresalió el nuevo embutacado, una muy vistosa iluminación en las gradas y pantallas de alta definición que hicieron que esta experiencia musical con Bruno fuera definida por la mayoría de los asistentes como una “noche mágica e inolvidable”.

