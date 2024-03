De primera mano: ¿Qué hacen los conductores detrás de cámaras?; descúbrelo al estilo TVNotas

Uno de los programas más importantes de opinión en el mundo de los espectáculos es sin duda ‘De primera mano’, bajo la producción de Laura Flores. Todos los días a partir de las 4:30 PM podemos enterarnos del chisme de los famosos a través de sus conductores, Addis Tuñón (47), Erika González (36), Gustavo Adolfo Infante (58) y Lalo Carrillo (36). Entérate lo que hacen estos conductores detrás de cámaras.

Detrás de cámaras del programa ‘De primera mano’

Los conductores suelen tomarse la foto del recuerdo con cada uno de sus invitados, misma que suben a las redes sociales del programa.

La primera transmisión del programa fue el 24 de julio de 2017; aunque de manera oficial el aniversario quedó cada 27 de julio, y este año estará cumpliendo siete años ininterrumpidos.

Addis Tuñón

Addis Tuñón siempre está muy atenta a maquuillaje y peinado / Luis Pérez

Addis Tuñón llegó corriendo a maquillaje. Carga hasta el molcajete: “Ahora que soy mamá trato de darme tiempo para todo; cargo cosas de más porque más vale prevenir, que lamentar”, dijo.

Erika González

Erika nos mostró su amuleto que la acompaña / Luis Pérez

Por su parte Erika González lleva un amuleto consigo: “Me lo regalaron, a parte me encanta porque tiene escrito el padre nuestro, también un ojito de la buena suerte. ¡Me fascina! Y por qué no cargar con cosas que nos traen buena vibra. En este programa, ¡se vibra alto!”, aseguró.

Lalo Carrillo

Lalo Carrillo no pierde detalle en su imagen / Luis Pérez

Captamos a Lalo Carrillo retocándose las cejas entre corte y corte: “Me gusta lucir bien a cuadro, dar una buena imagen al público es de suma importancia”, mencionó.

Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo es fan del café / Luis Pérez

Durante los comerciales, vimos que Gustavo Adolfo Infante le da sorbitos a su café ¡Se lo tenía bien guardadito!: “Siempre ando a la carrera. A veces tengo que comer en el camerino, porque no me da tiempo. Lo que sí es que me gusta darle lo mejor de mi al público”, dijo.

Producción

Después de las tres de la tarde tanto la producción, como los conductores tienen una junta para hablar sobre los temas que dirán al aire.

Nos metimos hasta las oficinas y encontramos a la productora, Laura Flores quien también se involucra en el contenido, aquí grabando voces.

El director de contenidos del programa es el simpático Osiris Carbajal quien antes de entrar a foro se ejercita con sus bolitas antiestrés, ¿Por qué será?

Laura Flores es la productora y también graba voces para el programa / Luis Pérez

Osiris Carbajal es director de contenidos del programa / Luis Pérez

¿Qué es de ‘De primera mano’?

‘De primera mano’ es un programa de espectáculos de Imagen Televisión que se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas (hora de Ciudad de México).

El programa presenta noticias, entrevistas y análisis sobre el mundo del entretenimiento, con un enfoque en la farándula mexicana.

El programa es conducido por Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón, Erika González y Lalo Carrillo.

Puedes ver ‘De Primera Mano’ en vivo por televisión en el canal 3 o en línea en el sitio web de la cadena: https://www.imagentv.com/