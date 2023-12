Documental de John Lennon revelaría las últimas palabras del cantante antes de morir

El 8 de diciembre del 1980 es la fecha en la que todo el mundo quedó conmocionado con la noticia de que una de las leyendas de rock británico fue asesinado abruptamente y te hablamos de John Lennon.

Radios, canales de televisión y diarios impresos solo hablaban de esta inesperada, así como trágica noticia. ¡Uno de los líderes de The Beatles había perdido la vida!

The Beatles. / TW

A 43 años de esta desafortunada noticia, la plataforma de streaming Apple TV+ lanzó un nuevo documental de la muerte del aclamado cantante, quien falleció luego de que un fan identificado como Mark David Chapman le disparó en la puerta de su edificio tras haberle pedido un autógrafo.

Herido de gravedad, Lennon fue trasladado al Hospital Roosevelt, aunque los médicos hicieron de todo para salvarlo, el integrante de la banda creada en Liverpool murió a los 40 años.

El documental está titulado como: John Lennon: asesinato sin juicio, y este manejó, sin censura, la trágica muerte de uno de los iconos del rock.

Este proyecto recaudó diversos testimonios, entre ellos el del portero del edificio donde John radicaba, así como el taxista que presenció el momento.

Por su parte, el taxista narró cómo fue que presenció el momento.

Taxista

“Lennon estaba entrando y este niño dijo: -John Lennon-. Era un tipo fornido. Lo estoy mirando a través de la ventana delantera de mi taxi. Lo estoy mirando y le dispara. Este tipo acaba de dispararle a John Lennon. Pensé que estaban haciendo una película, pero no vi luces ni cámaras ni nada, así que me di cuenta: ‘Oye, esto no es una película’”.