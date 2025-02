‘Emilia Pérez’ inspira la parodia ‘Johanne Sacreblu': la respuesta mexicana que se hace viral

Tras el impacto de ‘Emilia Pérez’ y sus premios en Cannes, los Globos de Oro, así como sus 13 nominaciones al Oscar, una parte del público mexicano no tardó en reaccionar con críticas y memes. En medio de este debate, se viralizó ‘Johanne Sacreblu’, una parodia creada como respuesta mexicana al filme del director francés Jacques Audiard.

La artista trans mexicana Camila D. Aurora compartió en TikTok su deseo de hacer “una oda al controversial filme”. Con una campaña en Gofundme, logró financiar el musical en tiempo récord, lo que ahora le ha valido el reconocimiento en redes.

‘Johanne Sacreblu’, parodia a ‘Emilia Pérez': ¿Cómo se realizó el cortometraje de YouTube?

Con una recaudación de 43,350 pesos en GoFundMe, Camila Aurora produjo en pocos días ‘Johanne Sacreblu’, un musical de casi 30 minutos que parodia la película “Emilia Pérez” a partir de la cultura francesa estereotipada. La parodia se basa en las críticas a la cinta en cuanto a que no refleja la cultura mexicana, y salvo Adriana Paz, no cuenta con actrices del país, pues la protagonista, Zoe Saldaña, es estadounidense de origen dominicano; Karla Sofía Gascón, española; y Selena Gomez, aunque es estadounidense con padre mexicano, ha reconocido en entrevistas que no convivió mucho con él y, como quedó claro en la cinta, no habla español. A pesar de que la trama es sobre el narcotráfico en México y toca el grave tema de las personas desaparecidas, el filme está rodado en su mayoría en Francia y aborda superficialmente esa materia.

El director francés, Jacques Audiard, reconoció en una entrevista para la BBC que no investigó mucho la realidad de este tema en México y “lo que tenía que entender ya lo sabía un poco”, y no solo eso, afirmó: “Puede que sea un poco pretencioso por mi parte, pero ¿necesitaba Shakespeare ir hasta Verona para escribir una historia sobre ese lugar?”.

Frente a ello, Camila D. Aurora, la creadora de ‘Johanne Sacrebleu’, ha dicho con sarcasmo que su parodia musical es “una producción inspirada por la profunda investigación y amor que el equipo de ‘Emilia Pérez’ le dedicó a México”.

El musical de Camila juega con estereotipos franceses y presenta a un elenco mexicano intentando hablar y cantar en francés, vestidos con playeras de rayas negras y blancas, con un sombrero tipo beret y bigotes dibujados en el rostro. Una de las frases que más ha dado de qué hablar es: “Me duele hasta la pin... crepe nada más de acordarme de ti”, un guiño directo a los diálogos de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’ que fueron duramente criticados.

Emilia Pérez inspira la parodia Johanne Sacreblu. / Redes sociales

‘Johanne Sacreblu’ en YouTube ridiculiza los clichés franceses

A lo largo de la parodia, ‘Johanne Sacreblu’ ridiculiza clichés y estereotipos de la cultura francesa, por ejemplo:

Las ratas en París, un estereotipo recurrente en el imaginario popular, está presente en todo el cortometraje pues los actores siempre tienen peluches de Ratatouille en la ropa.

La supuesta falta de higiene de los parisinos, un chiste común en redes y, los consecuentes, perfumes se retoma en los personajes.

La Torre Eiffel se presenta como un simple monumento para escalar.

Las baguettes, los croissants, los pasteles y el queso son parte fundamental de la historia.

Las imperdibles referencias a la película Ratatouille, así como a Mbappé aderezan una cumbia que bailan supuestos parisinos en una acera de la Ciudad de México.

Estas representaciones han sido recibidas con humor por los espectadores, quienes consideran que el musical de redes sociales devuelve a Francia el mismo tipo de tratamiento que ‘Emilia Pérez’ dio a México. Hay un movimiento que impulsa que el cortometraje se lleve al cine, pues aseguran que en tres días Johannes Sacrebleu recibió más vistas en YouTube que Emilia Pérez en el cine.

‘Johanne Sacreblu’ triunfa en internet con divertidos comentarios del público

Desde su estreno, la parodia ha superado el millón 400 mil reproducciones en YouTube y TikTok, y ha acumulado miles de “me gusta” y comentarios. Entre las divertidas publicaciones sarcásticas de los internautas, aprovechan para insistir en la

falta de investigación que el director de ‘Emilia Pérez’ de México, la falta de actores mexicanos en la película y el recurso de los estereotipos en frases como:



“Sentí el croissant y la vibra del Bonjour”

“Se nota que la documentación previa fue extensa y detallada”.

“Soy polaco, así que prácticamente francés y, aunque no entiendo ni una palabra de la película, puedo confirmar que es 100% exacta”.

“Me encanta que la hayan filmado en Francia. Es evidente que no está filmada en México, porque no tiene un filtro amarillo constante.”

“Como vendedora de papas a la francesa puedo asegurar que esto es 100% Frangcés.

Soy mexicana de Monterrey y cuando tuvimos sequía no nos podíamos bañar, así que me identifico como francesa. En efecto, esto es arte 100% francés.

Como empleado de telas parisina, con antigüedad de cinco años puedo confirmar que esto es parte de nuestra cultura y ambiente laboral.

Como veterinaria que atendió una vez un french poodle, me da la autoridad de decir que esto es arte.

Soy mexicana y trabajé en la farmacia París así que doy fe y legalidad que esta película representa clara y ampliamente la cultura francesa.

Una vez me mordió un bulldog francés, así que la sangre francesa corre por mis venas. Por tanto puedo decir que esto es un justo homenaje a la cultura francesa.

¿Qué significa sacrebleu?

Según foros de traducciones, sacrebleu quiere decir “santo Dios”, una expresión para manifestar sorpresa, algo como “recórcholis” o “cáspita”. En Francia no se usa. Es un cliché que se ha difundido por películas como “Los aristogatos” o “La Bella y la Bestia” de Disney o la Pantera Rosa donde hay personajes que la usan.

Se dice que viene de “sacré Dieu”, donde se cambiaba la palabra “Dieu” por “bleu”, que suena parecido, para suavizarla y hacer la expresión aceptable pues era ofensivo decir Dios, al considerarse una profanación en muchas religiones.