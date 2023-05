Exparticipante de Survivor México rechazó regresar al reality por esta razón

La segunda temporada de Survivor México

Survivor México regresó a TV Azteca con una cuarta temporada luego de tener gran éxito con las 3 primeras.

Esta vez los Dominantes y los Contendientes tendrán que luchar por ver quién será el último sobreviviente y para eso, TV Azteca llamó a exparticipantes para regresar a esta experiencia que a muchos les cambió la perspectiva en la vida y hasta les dio seguidores que se identificaron con sus historias, sin embargo, hubo una exparticipante que dijo ‘no’ a regresar a la experiencia.

Se trata de Adianez Hernández, quien participó en la segunda temporada del reality de supervivencia, misma que se alargó por dos meses cuando estaba al aire debido al gran éxito.

De esta segunda temporada personajes como Bárbara Flaconi, Aranza Carreiro, Gary Centeno y el ganador, Pablo Martí aceptaron el reto de ir de nueva cuenta a República Dominicana a enfrentarse con otras tribus y a ellos mismos.

Adianez Hernández demostró su fuerza física y mental en Survivor México y obtuvo el cuarto lugar / Instagram: @adianezhzr

A través de una transmisión en vivo, Adianez contó que TV Azteca se comunicó con ella para invitarla de nuevo al reality, un escenario que evalúo incluso con sus pequeños hijos, quienes fueron sus mayores fans, junto a su esposo Rodrigo Cachero, hace dos años que se embarcó en esta experiencia en la que obtuvo el cuarto lugar.

Igualmente, la exconductora de Escape Perfecto, comentó sus razones para rechazar esta oferta luego de que tuvo la posibilidad de volver, “para empezar tienes que estar mentalmente al cien, este es un juego de estrategias y de fuerza mental a todo lo que da… los que volvieron a decir que sí, mis respetos, son unos fregones, no saben qué emocionada estoy”.

Y continuó, “sí me invitaron, me tardé como una semana en decir definitivamente ’no’, como les puse en mis historias, mi alma está allá… una parte de mí decía, ‘sí Adianez, regresa, tienes que regresar... tienes que ir a recoger ese pedazo de tu alma pero mentalmente hemos estado aquí con cosas que no me iban a tener tranquila, la verdad es que sí pensé (en su hijo menor) no sé si está listo para que mamá se vuelva a ir, tal vez en un año más”.

Esto dijo Adianez Hernández sobre por qué rechazó la invitación de volver a Survivor México:

Adianez tenía en mente que si aceptaba, iba a tratar de llegar hasta la gran final como en su temporada, sin embargo algo más la detuvo, “no estoy al cien, ¿se acuerdan que les he platicado que las cervicales, que las lumbares? Ya estuve en un proceso de ozono para evitar la cirugía, por cierto muy bueno, sí siento avances, no me siento al cien todavía pero sí siento avances, no saben de qué manera me tronaba el cuello, traía como dolor todo el tiempo y de repente sí he sentido las mejoras pero no he ido a checarme… yo dije, no voy a ir por una semana, voy a ir hasta que mi cuerpo diga ‘ya no más’”.

Finalmente, Adianez mencionó quiénes son sus favoritos en esta temporada y les envió sus mejores deseos, “mi Gary… Pablo de mi corazón también, sé que los dos van con emociones encontradas…. Aranza sé que se quedó con una espinita en el pasado porque era una de las favoritas para llegar a la final y sé que pudo haber llegado a la final… a Nahomi la conozco desde antes que naciera Ian y he vivido todo su proceso a mujer… fluyan, abran la mente, también la apoyo a ella”, concluyó.