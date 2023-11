Fernando Colunga reacciona al rumor de que utiliza un supuesto doble para escenas íntimas

El actor Fernando Colunga disfruta su regreso a Televisa con el protagónico de la telenovela El maleficio que estrenó el pasado lunes por Las estrellas.

Sobre su participación en El maleficio, donde actúa junto a Marlene Favela, Fernando Colunga aclara que no es verdad que usa dobles para sus escenas íntimas y hasta lo toma con sentido del humor.

“No, mira la verdad es que como dijo José Alberto hay un mito de mil cosas que siempre dicen que digo. Yo lo apoyo”,comentó entre risas el actor y agregó estar agradecido con esta producción.

Fernando Colunga ha mantenido su vida privada bastante alejada de los medios, por lo que se mantuvo un gran escepticismo durante su ausencia en las telenovelas.

Fernando Colunga y Marlene Favela en El maleficio. / Televisa

Cabe destacar, que Fernando Colunga dejó las telenovelas en el 2015 tras su participación en Pasión y poder. En 2022, Colunga debutó en Telemundo con El secreto de la familia Greco.

Recientemente el actor salió aclarar que era una mentira el supuesto rumor que aseguraba que el actor dejó Telemundo en medio de una demanda contra la empresa luego de protagonizara El Conde: Amor y honor junto a Ana Brenda.

Archivo/ Facebook Telemundo

“Te quiero aclarar algo que se ha dicho y han comentado varios compañeros tuyos, que yo demandé a Telemundo que porque no hicieron las cosas como yo quería. (...) Pues no los demandé, quedé en muy buenos términos con ellos. (Estoy) agradecido con la empresa, por supuesto que no los demandé”, comentó a Gustavo Adolfo Infante.

Al igual que este rumor, Fernando Colunga aclaró que se dicen muchas cosas de él: “ya lo dije es ‘Chucky Colunga’ el que hace las cosas”.